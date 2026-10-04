به گزارش خبرگزاری صداوسیما دومین دوره تخصصی کاربری تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی در حوادث شیمیایی با هدف ارتقای سطح آمادگی پاسخ‌دهندگان اولیه، ویژه اعضای تیم‌های واکنش‌سریع و نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر آغاز شده است. این دوره آموزشی در بخش‌های تئوری و فعالیت‌های عملی در فضای شبیه‌سازی محیط بیمارستانی و تمرین پایانی شبیه‌سازی شده در سازمان امدادونجات انجام خواهد داشت.

آیین افتتاحیه این دوره با حضور رئیس سازمان امدادونجات، معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر، معاون امور سلامت سازمان پدافند غیرعامل کشور، رومن پارامانوف، معاون عملیات دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ در تهران، دبیر قطب آسیب‌های شیمیایی دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه‌الله و تعدادی از مدیران ستادی هلال‌احمر برگزار شد. راهکارهای عملی امر امدادرسانی در شرایط حوادث و حملات شیمیایی در این آیین، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این دوره تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و همچنین دوره سوم، هفته آینده از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۳ مهرماه برگزار خواهد شد. ‌