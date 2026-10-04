

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی حیاتی پس از پشت سر گذاشتن چهار حریف و صعود به دیدار نهایی، امروز در پنجمین مسابقه خود در رقابت‌های بین المللی بدمینتون سریز اوگاندا مقابل نماینده میانمار ۲ بر یک نتیجه را واگذار و به مدال نقره بسنده کرد.

رقابت‌های بین المللی بدمینتون سریز اوگاندا از ۹ مهرماه آغاز شد و حیاتی با عبور از حریفان خود تا فینال پیش رفت و در نهایت نایب‌قهرمان این رقابت‌ها شد.