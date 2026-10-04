به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدصالح جوکار اظهار داشت: چهل‌و پنجمین نشست هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، با حضور اعضای این هیئت برگزار شد. مقرر بود که این نشست به صورت مشترک میان هیئت مرکزی نظارت و ستاد انتخابات کشور برگزار شود که به دلایلی به این شکل برگزار نشد، اما دو دستور کار در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. دستور کار اول بررسی شرایط محیطی برگزاری انتخابات شورا‌ها بود که در نهایت به گزینه‌های مختلفی رسیدیم؛ از جمله گزینه ها؛ برگزاری انتخابات به صورت غیرسراسری و غیرمتمرکز در استان‌های مختلف بود یا اینکه در روزی مشخص در کل کشور به صورت سراسری برگزار کنیم.

او افزود: آنچه در این نشست تصویب شد، این بود که در هر صورت انتخابات باید در کل کشور برگزار شود و امکان اینکه انتخابات در برخی مناطق برگزار نشود و برخی شهر‌ها شورا نداشته باشند، وجود نخواهد داشت. دستور دوم جلسه، بررسی صلاحیت داوطلبان مشمول موضوع ماده ۶۴ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کشور بود که مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیئت مرکزی نظارت نیز نقطه نظرات خود را در خصوص صلاحیت داوطلبان مشمول این موضوع را بیان کرده و بررسی‌های لازم را صورت دادند و کارشناسان حاضر در نشست نیز، نکاتی را در این خصوص مطرح کردند.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها گفت: بر اساس ماده ۶۴ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، اگر مدارک جدیدی از سوی چهار مرجع اصلی شامل قوه قضاییه، فراجا، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات وصول شود، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها موظف است مجدداً پرونده‌های مذکور را بازبینی کند. در خصوص تاریخ دقیق برگزاری انتخابات نیز، در نشست مشترک میان هیئت مرکزی نظارت و ستاد انتخابات کشور تاریخی برای این موضوع تعیین خواهیم کرد.