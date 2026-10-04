به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در جلسه شورای سیاست‌گذاری سومین کنگره ملی سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر با اشاره به کارنامه درخشان و جایگاه برجسته مردم بوشهر در مقاطع حساس کشور گفت: استان بوشهر در تاریخ ایران اسلامی، استانی پیشرو در دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور بوده و پرونده افتخارات این خطه، چه در رویارویی با استعمار و تجاوز بیگانگان و چه در هشت سال دفاع مقدس، به‌روشنی گویای وفاداری مردم غیور آن به اسلام، ایران و ارزش‌های ملی و دینی است.

وی با بیان اینکه نسل نوجوان و جوان امروز، دوران جبهه و جهاد را لمس نکرده است افزود: نسل کنونی باید به‌درستی بداند که امنیت، استقلال و آرامش امروز میهن در سایه چه فداکاری‌ها و ایثارگری‌هایی حاصل شده است؛ از این رو مهم‌ترین پیام و خروجی سومین کنگره شهدای استان باید پیوند این سرمایه عظیم با نسل نو و بازشناسی ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به جوانان باشد.

زارع با تأکید بر لزوم هم‌افزایی و مشارکت تمام بخش‌های اجرایی و مردمی خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی، فرمانداران، مدیریت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بخشداران، شهرداران و دهیاران، باید با هماهنگی کامل، ظرفیت‌های خود را برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن و پشتیبانی از این رویداد ماندگار به کار گیرند.