فرمانده یگان حفاظت اراضی ملی اداره کل راه و شهرسازی گیلان از ۱۶ مورد رفع تصرف به مساحت ۱۶ هزار مترمربع امسال در ۴ شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ رامین طیری گفت: در نیمه نخست امسال ۱۶ قطعه زمین ملی به مساحت ۱۶ هزار مترمربع با حکم قضایی در شهرستان‌های رشت، لنگرود، رودسر و انزلی رفع تصرف شد.

وی با بیان اینکه زمین‌های رفع تصرف شده در این مدت می‌توانست به قیمت بیش از ۱۴۲ میلیارد تومان معامله شود، افزود: ۷ مورد از این زمین‌ها به مساحت ۲ هزار و ۴۲۰ مترمربع مربوط به رفع تصرف فوری و بازگشتن آن به وضعیت سابق بود.

فرمانده یگان حفاظت اراضی ملی اداره کل راه و شهرسازی گیلان با بیان اینکه حفاظت از زمین‌های ملی با جدیت در دستور کار این دستگاه قرار دارد، گفت: همچنین در راستای پیشگیری از تصرف غیرقانونی در استان، امسال ۲۲ فقره پرونده قضایی تشکیل شد که ۲۱ فقره پرونده حقوقی بود و از سوی معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان در حال پیگیری است و یک مورد هم حکم کیفری داشت که از سوی عوامل یگان حفاظت اجرا شد.

سرهنگ رامین طیری با تاکید بر اینکه زمین‌های ملی متعلق به مردم و بیت المال است واز هرگونه دخل و تصرف در این زمین‌ها با قاطعیت جلوگیری خواهد شد، افزود: گیلان حدود ۳ هزار هکتار زمین ملی دارد که هزار هکتار آن در شهرستان لنگرود واقع شده است.

وی گفت: به زودی، بخشی از زمین‌های ملی رفع تصرف شده در شهرستان لنگرود با هماهنگی مقام قضایی، دادستان و عوامل انتظامی شهرستان به اجرای طرح جوانی جمعیت اختصاص داده می‌شود.