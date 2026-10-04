معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان بر استفاده از همه ظرفیت‌های اجرایی، فرهنگی و رسانه‌ای برای پیشگیری از کشت و توزیع مواد مخدر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ورمقانی در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، محله‌محوری، آموزش خانواده‌ها و نظارت بر مدارس و مراکز پیرامونی آنها را از اولویت‌های پیشگیری دانست.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت فاصله ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری دکه‌ها از مدارس و دانشگاه‌ها، اظهار کرد: گزارش‌های مردمی درباره معرفی توزیع کنندگان فعال در دکه‌ها باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان نیز از آموزش ۱۶۰ دانشجو در حوزه آسیب‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی برای برگزاری کارگاه‌های پیشگیری در مدارس خبر داد.

رییس پلیس مبارره با مواد مخدر کردستان هم گفت: نیمه اول امسال، ۹۸۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف و ۶۰۹ نفر خرده فروش دستگیر شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، سه درصد بیشتر است.

سرهنگ گودرز امیری افزود: در همین مدت، تعداد کشت‌کنندگان مواد مخدر دستگیر شده نسبت به مدت مشابه پارسال، ۸۶ درصد افزایش یافت، ضمن اینکه در مجموع امسال هزار و ۲۹۲ نفر در رابطه با مواد مخدر دستگیر شدند.