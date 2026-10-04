به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،زنگ غنچه‌ها به مناسبت آغاز سال تربیتی ـ یادگیری ۱۴۰۵-۱۴۰۶ نوآموزان پیش دبستانی در شهر صدرای شیراز نواخته شد.

۴۵ هزار نوآموز کودکستانی در بیش از هزار و ۸۸۰ کودکستان در استان فارس امروز در کودکستان‌های سراسر استان فارس به صورت حضوری سر کلاس رفتند.

زنگ غنچه‌ها به مناسبت آغاز سال تربیتی یادگیری نوآموزان دوره پیش‌دبستانی توسط محسن کلاری مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس در کودکستان‌های شهر صدرا نواخته شد.

شهر صدرا شهری در ۱۵ کیلومتری شمال غربی شیراز است.