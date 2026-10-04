به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت ۱۵:۰۴:۲۳ امروز یک شنبه دوازدهم مهر حوالی قلعه خواجه در شهرستان اندیکا به بزرگی ۳ درجه در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق ۱۰ کیلومتر زمین رخ داد.

کانون این زمین لرزه در ۵ کیلومتری قلعه خواجه، ۳۰ کیلومتری لالی و ۳۳ کیلومتری مسجد سلیمان در استان خوزستان بوده است و تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی آن دریافت نشده است.