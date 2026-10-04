رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اختلاف‌نظر‌ها درباره واگذاری سایپا گفت: تصمیم نهایی درباره واگذاری یا باقی ماندن این شرکت در اختیار دولت، پس از بررسی در کمیسیون‌های مختلف، در هیئت وزیران اتخاذ می‌شود.

زهره عالی‌پور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما؛ درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف واگذاری سایپا گفت: در خصوص این موضوع، اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد و برخی نمایندگان درباره اینکه آیا سایپا باید همچنان در اختیار دولت باقی بماند یا واگذار شود، دیدگاه‌های متفاوتی دارند.

وی افزود: در بخش خصوصی تقریباً اتفاق نظر وجود دارد که شرایط سایپا به گونه‌ای است که باید هرچه سریع‌تر سرمایه‌گذاری جدید به این شرکت تزریق شود و مدل بازسازی آن نیز در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود. اما این موضوع در دولت مطرح شده و درباره آن اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد. ما نیز در دیدار با نمایندگان، توضیحاتی درباره موضوع واگذاری سایپا ارائه کرده‌ایم.

عالی‌پور تصریح کرد: صرف‌نظر از این مباحث، سیاست‌ها و قوانین مشخص می‌کنند که چه شرکتی در گروه یک امکان واگذاری صددرصدی دارد. این موضوع در دولت در حال بررسی است و در کمیسیون‌های مختلف نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی گفت: تصمیم نهایی درباره واگذاری یا باقی ماندن سایپا در اختیار دولت، در صحن هیئت وزیران مطرح و در نهایت تصمیم دولت در این زمینه اتخاذ و به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ خواهد شد.