به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در نسشت مشترک نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان، مصوبات میز خدمت منطقه سنجان بررسی و پیگیری شد.

در این نشست، روند اجرای مصوبات و درخواست‌های مطرح‌شده در میز خدمت سنجان مورد بررسی قرار گرفت و درباره نحوه پیگیری و تسریع در اجرای موارد مرتبط با حوزه مدیریت شهری، بحث و تبادل نظر شد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: در تامین آب باغات سنجان وظایفی بر عهده شرکت آب و فاضلاب، شهرداری و شرکت آب منطقه‌ای است و مقرر شد نحوه پیگیری و اقدامات مرتبط از جمله اجرای انتقال آب با لوله و لایروبی قنوات تسریع شود.

نادرقلی ابراهیمی افزود: فراهم شدن ثبت تاریخی باغات سنجان (منطقه سِده) موضوع مهمی است که باغات با حفظ کاربری فعلی، یک محل ردیف اعتباری مشخص علاوه بر اقداماتی که مردم انجام می‌دهند، از ردیف‌های دولتی خواهیم داشت.

او گفت: دسترسی به بزرگراه غدیر و محوطه سازی و مُبلمان شهری سنجان از دیگر موضوعاتی بود که در این خصوص تصمیاتی گرفته شد و بر تسریع آن تاکید شد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کار‌های عمرانی و آبادانی منطقه سنجان پیشرفت خوبی داشته، افزود: همچنین بر تسریع در تامین و انتقال پایدار آب برای باغات سنجان که مصوبه جلسات قبلی است، نیز تاکید شد و انشالله به زودی شاهد مابقی اقدامات در این منطقه باشیم.