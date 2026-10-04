به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین موسی‌پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی فرا رسیدن هفته فراجا را به فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تبریک گفت و از تلاش‌ها و مجاهدت‌های کارکنان فراجا در صیانت از امنیت کشور قدردانی کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

برادر گرامی سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان (دام عزه)

فرمانده محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)

سلام علیکم

هفته فراجا، فرصت مغتنمی برای پاسداشت مجاهدت‌ها، ایثارگری‌ها و خدمات خالصانه مردان و زنان غیور و پرتلاش فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است؛ مجموعه‌ای که در مسیر تأمین امنیت، برقراری نظم، صیانت از حقوق عمومی و خدمت بی‌منت به مردم، همواره در صف نخست مسئولیت و فداکاری قرار داشته است. بی‌تردید امنیت و آرامش امروز جامعه، مرهون حضور هوشمندانه، مقتدرانه و مسئولانه نیرو‌های جان‌برکف فراجا در عرصه‌های مختلف است؛ از مرز‌های کشور و مقابله با پدیده‌های سازمان‌یافته مجرمانه تا تأمین امنیت شهرها، حفظ نظم عمومی، صیانت از سرمایه‌های اجتماعی و حضور مسئولانه در حوادث و بزنگاه‌های حساس کشور. فراجا در این مسیر، جلوه‌ای از اقتدار ملی و نمادی از خدمت صادقانه به مردم بوده است.

کارنامه پرافتخار فراجا، مزین به نام بلند شهدایی است که جان خویش را در راه امنیت، آرامش و صیانت از ارزش‌های این مرز و بوم تقدیم کرده‌اند؛ شهدایی که با خون پاک خود، حقیقت جاودانه «امنیت هزینه دارد» را معنا کرده و پرچم عزت و خدمت را به نسل‌های پس از خود سپرده‌اند. یاد و نام شهدای والامقام فراجا و همه مدافعان امنیت، در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد بود. امروز نیز که دشمنان استقلال و اقتدار ایران اسلامی، با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تهدید، جنگ شناختی، عملیات روانی و تلاش برای ایجاد ناامنی اجتماعی، انسجام و آرامش جامعه را هدف قرار داده‌اند، نقش فراجا در صیانت از امنیت عمومی و آرامش مردم اهمیتی دوچندان یافته است. ملت ایران در سال‌های اخیر، آزمون‌های دشواری از جنس جنگ تحمیلی دوم و سوم را پشت سر گذاشته است؛ عرصه‌هایی که دشمن با بهره‌گیری از شیوه‌های ترکیبی و پیچیده، امنیت ملی و آرامش عمومی کشور را نشانه رفت و درصدد ایجاد شکاف، بی‌ثباتی و اخلال در نظم اجتماعی بود.

در این آوردگاه‌های حساس، نیرو‌های فراجا در کنار سایر نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های مسئول، با هوشیاری، اقتدار، حضور به‌هنگام و فداکاری، در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن و صیانت از امنیت شهر‌ها و مرز‌ها نقشی شایسته و ماندگار ایفا کردند و اجازه ندادند نقشه‌های دشمن برای گسترش ناامنی و برهم زدن آرامش مردم به ثمر بنشیند. این مجاهدت‌ها، بخشی ارزشمند از کارنامه مدافعان امنیت ایران اسلامی است؛ مجاهدانی که در کنار سایر نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های مسئول، با تکیه بر ایمان، هوشیاری و روحیه خدمت، از امنیت و آرامش ملت صیانت می‌کنند. اینجانب ضمن گرامیداشت هفته فراجا و ادای احترام به مقام شامخ شهدای عرصه نظم و امنیت، از تلاش‌های مجاهدانه جناب‌عالی، فرماندهان، افسران، درجه‌داران و کارکنان خدوم فراجا و همچنین خانواده‌های صبور و فداکار آنان صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال، برای جناب‌عالی و آحاد فرماندهان و کارکنان فراجا، توفیق روزافزون در مسیر خدمت به ملت شریف ایران، عزت، سربلندی، سلامتی و برای شهدای گرانقدر این عرصه، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی را مسئلت دارم.

محمد حسین موسی پور

نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی