برگزاری جشنواره قرآنی باران وحی در لرستان
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان گفت:مرحله استانی هشتمین جشنواره قرآنی باران وحی،ویژه مددجویان کمیته امداد استان در خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان گفت:
مرحله استانی هشتمین جشنواره قرآنی «باران وحی» ویژه مددجویان کمیته امداد لرستان، در خرمآباد برگزار شد.
مرادی افزود:در این مرحله ۷۳ متسابق در دو بخش آقایان و بانوان و رشتههای حفظ تخصصی یک تا ۳۰ جزء و قرائت تحقیق با یکدیگر رقابت کردند.
وی گفت:برگزیدگان این مرحله به مسابقات کشوری جشنواره که به میزبانی مشهد مقدس برگزار میشود، راه مییابند.
لرستان سال گذشته با کسب چهار رتبه برتر، رتبه پانزدهم کشور را در این جشنواره به دست آورد.