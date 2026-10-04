مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان گفت:مرحله استانی هشتمین جشنواره قرآنی باران وحی،ویژه مددجویان کمیته امداد استان در خرم‌آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان گفت: مرحله استانی هشتمین جشنواره قرآنی «باران وحی» ویژه مددجویان کمیته امداد لرستان، در خرم‌آباد برگزار شد.

مرادی افزود:در این مرحله ۷۳ متسابق در دو بخش آقایان و بانوان و رشته‌های حفظ تخصصی یک تا ۳۰ جزء و قرائت تحقیق با یکدیگر رقابت کردند.

وی گفت:برگزیدگان این مرحله به مسابقات کشوری جشنواره که به میزبانی مشهد مقدس برگزار می‌شود، راه می‌یابند.