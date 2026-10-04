مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: سالانه ۲۸هزار تن گردو از باغ های گردوی استان برداشت میشود.
به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: سطح باغ های گردو در استان لرستان ۱۴ هزار و۵۰۰ هکتار است که از این سطح سالانه ۲۸ هزار تن محصول گردو برداشت میشود.
بیرانوند افزود:سطح گردو در شهرستان خرمآباد چهار هزار هکتار و در بخش بیرانشهر ۷۵۰ هکتار است.
وی بیان کرد:شهرستان خرم آباد با تولید سالانه ۶ هزار و ۵۳۰ تن ، مقام اول تولید گردو در استان را به خود اختصاص داده است.