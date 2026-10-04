بیرانوند افزود:سطح گردو در شهرستان خرم‌آباد چهار هزار هکتار و در بخش بیرانشهر ۷۵۰ هکتار است.

وی بیان کرد:شهرستان خرم آباد با تولید سالانه ۶ هزار و ۵۳۰ تن ، مقام اول تولید گردو در استان را به خود اختصاص داده است.