بررسی ابعاد رونق مسکن و تغییرات اقلیمی در شبکه تهران، در کنار بازخوانی هویت و ایستادگی تاریخی ایران در شبکه نسیم، محور برنامه‌های امشب رسانه ملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «تهران ۲۰» یکشنبه ۱۲ مهر، با حضور مسئولان مربوطه به دو محور مهم می‌پردازد؛ در بخش نخست، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، راهکار‌های دسترس‌پذیری و رونق بازار مسکن و ظرفیت‌های قانونی این حوزه را واکاوی می‌کند.

همچنین در بخش دوم، صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی، به بررسی وضعیت بارش‌های فصلی و تأثیر پدیده النینو بر اقلیم ایران می‌پردازد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی مجتبی احمدی و محمد علیبازی، شنبه تا پنج‌شنبه حوالی ساعت ۲۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.همچنین شبکه نسیم، در برنامه «عالی‌قاپو؛ روایت‌هایی از سرگذشت ایران» را به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علیرضا مرتضوی روی آنتن می‌برد.

این مجموعه ۱۰ قسمتی که در کاخ عالی‌قاپوی اصفهان تولید شده، با اجرای امیر یل ارجمند و روایت یاسمینا باهر، به بررسی مفهوم ایستادگی و تاب‌آوری ایرانیان از منظر‌های فلسفی، معماری و هنری می‌پردازد.

این برنامه محصول حوزه هنری اصفهان است و شنبه تا دوشنبه ساعت ۱۹ از شبکه نسیم پخش می‌شود.