به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،صادقی همزمان با برگزاری جشن غنچه‌ها در آذربایجان شرقی گفت:این برنامه با هدف ایجاد فضایی شاد و با نشاط برای کودکان و آغاز رسمی سال تحصیلی کودکستان‌ها برگزار شد.

وی با تاکید بر نقش خانواده‌ها در انتخاب محیط مناسب برای تربیت و آموزش کودکان گفت:خانواده‌ها در انتخاب کودکستان باید به مجاز بودن فعالیت مرکز، داشتن مجوز معتبر، ابلاغیه رسمی شهریه و صلاحیت حرفه‌ای مربیان توجه داشته باشند.

وی تصریح کرد: کودکستان‌های مجاز باید دارای مجوز تاسیس معتبر، تابلو و سر در استاندارد با آرم سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و مشخصات مرکز و همچنین ابلاغیه شهریه صادر شده از سامانه سازمان باشند.