به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مردم ولایی و انقلابی غیور لرستان در شب ۲۱۷ حماسه ی سنگر خیابان برای خونخواهی امام شهید و بیعت با رهبر معظم انقلاب همچنان با مشت های گره کرده و گام های استوار بر عهد و وفاداری خود با قائد شهید امت ،پیروی از ولایت و حمایت از نیروهای مسلح ایستاده‌اند.

در این عهد و قرار ایستادگی مردم ولایی و جان فدای شهرستان خرم آباد پیام خونخواهی قائد شهید امت و ایستادن پای وطن ،حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت را از میدان‌های شهر به جهانیان مخابره کردند.



