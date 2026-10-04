مدیرکل آموزش و پرورش لرستان از فعالیت۴۸ پایگاه انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۵ در ۲۴ شهرستان و منطقه ی استان خبر داد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سید عیسی سهرابی گفت: برای کمک به دانش‌آموزانی که در انتخاب رشته نیاز به راهنمایی دارند، ۴۸ پایگاه انتخاب رشته در ۲۴ شهرستان و منطقه ی استان راه‌اندازی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان افزود: در این پایگاه‌ها از مشاوران ، افراد متخصص و باتجربه در زمینه ی انتخاب رشته استفاده شده و هزینه ی خدمات با مبلغی مناسب انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: فهرست پایگاه‌های انتخاب رشته از طریق وب‌سایت آموزش و پرورش و کانال‌های رسمی استان به اطلاع خانواده‌ها می رسد.