معاون ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان مازندران : ورزشکاران استان در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا با کسب ۱۷ مدال، عملکردی درخشان ثبت کردند و رکورد هانگژو را شکستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون اداره‌کل ورزش و جوانان مازندران، ناگویا را یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ورزش استان خواند و گفت: ۱۷ مدال و شکستن رکورد هانگژو نشان داد استعداد داریم، حال نوبت سرمایه‌گذاری واقعی در زیرساخت‌ها و مربیان بومی است.

اسماعیل پهلوان افزود: بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا در حالی به اتمام رسید که ورزشکاران مازندرانی همانند ۴ دوره قبل بازی‌ها، سهم بسزایی در کسب مدال و موفقیت کاروان ایران در رقابت‌ها داشتند.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان مازندران افزود: مازندران هرچند ۲۶ ورزشکار اعزامی به این دوره از بازی‌ها داشت، اما در پایان، نتایج ورزشکاران استان بسیار درخشان بود و ۱۷ ورزشکار روی سکو رقابت‌ها جای گرفتند.

پهلوان گفت: اوج این عظمت و شکوه، کسب ۴ نشان طلای انفرادی بازی‌ها و شکستن رکورد هانگژو بوده و تنوع مدالی در ۱۱ رشته ورزشی در گستره ۹ شهرستان ساری، قائم شهر، بابل، آمل، جویبار، چالوس، نوشهر، فریدونکنار و تنکابن است که این خود نشان از غنای ورزش مازندران دارد، هرچند اگر مقداری شانس و دقت چاشنی کار بود مطمئنا در قایقرانی و کشتی صاحب مدال افتخار بیشتری می‌شدیم.

مدال‌آوران مازندرانی تیم ملی در ناگویا به ترتیب کسب مدال‌ها:

۱_امیرحسین زارع کشتی آزاد (طلا) ۲_ محمد نخودی کشتی آزاد (طلا) ۳_ سید سهیل موسوی ووشو (طلا) ۴_ محمدرضا طیبی دوومیدانی (طلا) ۵_ پوریا حسین خانزاده والیبال (طلا) ۶_ عیسی ناصری والیبال (طلا) ۷_ علی حق پرست والیبال (طلا) ۸_ شجاع پناهی ووشو (نقره) ۹_ سوگند سینکایی ووشو (نقره) ۱۰_ معین نبی‌بخش، کبدی آقایان (نقره) ۱۱_ حدیث وارسته، کبدی دختران (نقره) ۱۲_ نوشاد عالمیان تنیس روی میز (برنز) ۱۳_ فاطمه برمکی کوراش (برنز) ۱۴_ مهدی بالی کشتی فرنگی (برنز) ۱۵_ هانیه رستمیان تیراندازی (برنز) ۱۶_ متین آقاجان پور بسکتبال (برنز) و ۱۷ _ نوید رضایی‌فر بسکتبال (برنز)