

به گزارش به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛در پی بازدید دکتر لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، و مدیران کل حفاظت محیط زیست استان‌های زاگرسی از دریاچه گهر، موضوع توسعه پایش هوشمند و برخط این پهنه آبی ارزشمند مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید، برنامه هوشمندسازی، پایش و مانیتورینگ دریاچه گهر در منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه با بهره‌گیری از دوربین‌های هوشمند و تجهیزات نوین پایش مورد بررسی قرار گرفت؛ طرحی که با هدف رصد مستمر وضعیت دریاچه، پایش تغییرات محیطی، شناسایی به‌موقع تهدیدات و ارتقای حفاظت از این اکوسیستم ارزشمند دنبال خواهد شد.

بر اساس این برنامه، اطلاعات حاصل از تجهیزات پایش می‌تواند در چارچوب یک نظام یکپارچه، برای مدیریت و رصد وضعیت دریاچه در سطح سازمان حفاظت محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد و زمینه را برای تصمیم‌گیری سریع‌تر و مبتنی بر داده فراهم کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به اهمیت این طرح گفت: گهر باید به یکی از نمونه‌های شاخص مدیریت هوشمند مناطق طبیعی کشور تبدیل شود و توسعه زیرساخت‌های پایش نوین، در کنار حفاظت میدانی، آموزش و مشارکت جوامع محلی، می‌تواند نقش مهمی در صیانت بلندمدت از این دریاچه داشته باشد.

کامران فرمان پور افزود:این طرح با حمایت سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها، در چارچوب برنامه‌های حفاظتی و مدیریتی دریاچه گهر دنبال خواهد شد.