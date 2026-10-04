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اجتماعات شبانه و ایستادگی ملت غیور ایران در میادین

در دویست و هفدهمین شب از تجمعات، مردم حاضر در صحنه، بار دیگر اراده خود را برای حفظ سنگر اقتصاد و مقابله با دسیسه‌های دشمن، در سایه وحدت ملی نشان دادند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۲- ۱۶:۰۹
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
 