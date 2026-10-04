در نشست مشترک مدیران روابط عمومی صنعت برق خوزستان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، بر آموزش و ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی در میان کودکان و نوجوانان تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در نشست مشترک مدیران روابط عمومی صنعت برق خوزستان با معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، راهکارهای اجرای پویش «قرار همدلی؛ روشنای فردای کودکان ایران» و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی کانون برای ترویج مدیریت مصرف انرژی بررسی شد.

مدیران روابط عمومی صنعت برق خوزستان در این نشست با تشریح شرایط پیش‌روی شبکه برق در فصل زمستان و چالش‌های موجود، بر ضرورت آموزش مفاهیم مدیریت مصرف انرژی به کودکان و نوجوانان تأکید کردند و خواستار استفاده از ظرفیت مربیان کانون برای انتقال مفاهیم مصرف بهینه به آینده‌سازان استان شدند.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان نیز با اشاره به نقش کانون در تربیت غیررسمی کودکان و نوجوانان گفت: کانون در همه ادوار به عنوان بستری پویا برای رشد فرهنگی، هنری، ادبی و علمی کودکان و نوجوانان فعالیت کرده است.

جمال ضیغمی افزود: کانون پرورش فکری خوزستان با ۶۱ مرکز فعال در سطح استان، از ظرفیت گسترده‌ای برای فرهنگ‌سازی برخوردار است که ۶ مرکز آن در کلان‌شهر اهواز قرار دارد.

وی ادامه داد: فعالیت‌هایی همچون نقالی، شاهنامه‌خوانی، قصه‌گویی، سفالگری، نقاشی، عکاسی، خوشنویسی، هنرهای آوایی و نمایشی و همچنین برنامه‌های علمی از جمله رباتیک، نانو و زیست‌فناوری، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توان از آنها برای آموزش مفاهیم مرتبط با انرژی و مصرف بهینه استفاده کرد.

ضیغمی با اشاره به همزمانی این برنامه با هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه، اظهار کرد: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی استان و صداوسیما برای اطلاع‌رسانی عمومی انجام شده و کانون آمادگی دارد با استفاده از تجربه برنامه‌های میدانی گذشته، زمینه پیوند آموزش مدیریت مصرف انرژی با فعالیت‌های فرهنگی و هنری را فراهم کند.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: استفاده از ظرفیت مربیان متخصص کانون و همکاری دستگاه‌های فرهنگی می‌تواند به کاهش هدررفت انرژی و آموزش مؤثر نسل آینده در زمینه مصرف بهینه کمک کند.

پویش «قرار همدلی؛ روشنای فردای کودکان ایران» به همت دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل توانیر راه‌اندازی شده است و از ۱۳ تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵، برنامه‌های آگاه‌سازی و تولید و انتشار محتوای آموزشی ویژه کودکان با محوریت مدیریت بهینه مصرف انرژی اجرا می‌شود.