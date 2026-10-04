

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حمید نیلی، معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، با اشاره به رویکرد این ستاد در زمینه اجرای تفاهم‌نامه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، اظهار کرد: نگاه ما به مسجد، نگاهی مبتنی بر تربیت نیروی انسانی برای عرصه‌های مختلف است و بر همین اساس تلاش شده ظرفیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در مسیر مهارت‌افزایی بچه‌های مسجد فعال شود.

وی گفت: در راستای اجرای طرح‌های مرتبط با «مسجد، کانون نشاط»، یکی از اولویت‌ها, قرار دادن مسجد برای مهارت‌آموزی و توانمندسازی اعضای کانون‌ ها است، رویکردی که می‌تواند زمینه ورود نوجوانان و جوانان به عرصه‌های حرفه‌ای و اشتغال را نیز فراهم کند.

معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور ادامه داد: بر اساس آمار ثبت‌شده، در مرداد یک‌هزار و ۹۳۲ نفر‌دوره آموزشی در کانون‌های مساجد ثبت شده است که این رقم در شهریور به دو هزار و ۳۰۵ نفر‌دوره افزایش یافته و مجموع دو ماه به چهار هزار و ۲۳۷ نفر‌دوره رسیده است.



وی با اشاره به رشد ۱۹.۳ درصدی نفر‌دوره در شهریور نسبت به مردادماه، اظهار کرد: این روند نشان می‌دهد که ظرفیت کانون‌های مساجد برای ورود به عرصه مهارت‌آموزی، ظرفیت قابل توجهی است و میتوان با برنامه‌ریزی و استمرار آموزش‌ها، دامنه بهره‌مندی اعضای کانون‌ها از دوره‌های مهارتی را افزایش داد.

نیلی با اشاره به عملکرد استان‌ها در مجموع دو ماه مرداد و شهریوراظهار کرد: در میان استان‌ها، خراسان رضوی با ثبت ۷۱۷ نفر‌دوره، بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داده است. پس از آن خوزستان با ۶۸۲ نفر‌دوره و اصفهان با ۶۱۶ نفر‌دوره قرار دارند.

وی ادامه داد: خراسان جنوبی هم با ۳۴۷ نفر‌دوره و یزد با ۲۸۰ نفر‌دوره نیز از دیگر استان‌های دارای عملکرد قابل توجه در این بازه زمانی بوده‌اند.

وی تأکید کرد: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با برخورداری از ارتباط مستقیم با نوجوانان و جوانان و حضور در متن محلات، ظرفیت مناسبی برای شناسایی نیازهای مهارتی و هدایت اعضا به سمت آموزش‌های کاربردی دارند و تفاهم‌نامه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز در همین راستا دنبال می‌شود و استمرار این برنامه در قالب یک مسیر سه‌ساله می‌تواند زمینه را برای توسعه آموزش‌های مهارتی در کانون‌های مساجد فراهم کند و تجربه دو ماه نخست نیز نشان از این موضوع دارد.