به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، متن پیام تبریک امام جمعه تبریز به نخبگان تبریزی کنکور ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» (مجادله / ۱۱)

موفقیت درخشان و غرورآفرین فرزندان عزیز و نخبه خطه علم‌پرور آذربایجان شرقی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، بار دیگر شایستگی، استعداد وافر و همت بلند جوانان این دیار کهن را متجلی ساخت و موجب خرسندی و مسرت گردید.

کسب رتبه تک‌رقمی چهارم گروه آزمایشی علوم تجربی توسط دختر عزیزمان سرکار خانم سارینا واحدی و همچنین کسب رتبه درخشان هفتم گروه آزمایشی علوم انسانی توسط سرکار خانم زهرا گلی‌زاده برگ زرین دیگری بر افتخارات علمی دیار علامه طباطبایی‌ها و علامه امینی‌ها افزود.

اینجانب این موفقیت ارزشمند را به این فرزندان کوشا و افتخارآفرین، والدین گرانقدرشان که بسترساز رشد و تعالی آنان بوده‌اند، معلمان دلسوز، کادر آموزشی مدارس و جامعه علمی و فرهنگی استان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

امید است با اتکال به قدرت لایزال الهی و در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عج)، این عزیزان و تمامی جوانان مستعد استان در مسیر کسب مدارج عالی علمی توام با تعهد، اخلاق و معنویت، برای خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ایران اسلامی همواره موید و منصور باشند.