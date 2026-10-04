طرح مرمت و ساماندهی ۲۴ بازار تاریخی در ۱۴ استان کشور با تمرکز بر افزایش ایمنی، حفظ معماری ایرانی‌اسلامی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در بافت‌های قدیمی در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاون وزیر راه و شهرسازی از اجرای طرح جامع حفاظت و ساماندهی ۲۴ بازار تاریخی و محور تجاری سنتی در ۱۴ استان کشور خبر داد.

علی نبیان گفت: بیش از ۸۹ هزار مترمربع عملیات مرمتی و کالبدی برای این بازارها تعریف شده و در حال اجراست.

او افزود: این اقدامات شامل مرمت سازه‌ها، مقاوم‌سازی، بهسازی کف و جداره‌ها و حذف الحاقات نامتناسب با بافت تاریخی است.

به گفته نبیان، استان فارس با پنج طرح از جمله مرمت بازار وکیل شیراز و احیای بازار قیصریه لار از محورهای اصلی این برنامه به شمار می‌رود.

در اصفهان نیز طرح‌های ساماندهی بازارهای تاریخی شهرضا، نطنز، زواره و نائین در حال اجراست و بازار سنتی همدان و بازار تاریخی پاقلعه نهاوند نیز در دستور کار قرار دارد.

او ادامه داد: در استان‌های یزد، خراسان شمالی و جنوبی نیز طرح‌های احیا، کف‌سازی، جداره‌سازی و بهسازی بازارهای تاریخی دنبال می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از اجرای عملیات بهسازی در بازارهای تاریخی استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، خوزستان، مرکزی، کرمانشاه، مازندران، بوشهر و ایلام خبر داد.

نبیان هدف از اجرای این طرح‌ها را افزایش ایمنی در برابر مخاطراتی مانند حریق، حفظ ارزش‌های معماری و تقویت فعالیت اصناف و اقتصاد محلی عنوان کرد.

او رونق گردشگری فرهنگی و حفاظت از هویت تاریخی شهرهای کهن را از دیگر نتایج مورد انتظار این برنامه برشمرد.