سخنگوی نیرو‌های مسلّح یمن گفت: نیرو‌های ما موفق شدند مزدوران سعودی را در شرق استان الجوف هدف قرار دهند و آنها را وادار به عقب‌نشینی کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین؛ سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: نیرو‌های مسلح ما موفق شدند مزدوران سعودی را در شرق استان الجوف هدف قرار دهند و آنها را وادار به عقب‌نشینی کنند.

یحیی سریع افزود: این عملیات منجر به آتش گرفتن شمار زیادی از خودرو‌ها و تجهیزات متعلق به نیرو‌های سعودی شد و ده‌ها نفر از نیرو‌های وابسته به عربستان کشته یا زخمی شدند. نیرو‌های مسلح ما به تعقیب و گریز نیرو‌های باقیمانده سعودی در صحرای الجوف ادامه دادند و این مزدوران را با چند فروند موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار دادیم.