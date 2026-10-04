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روایتی از مرزبانان شهید کشور

از ۳۱ استان کشور، ۱۶ استان مرزی هستند. مزر‌هایی که با مقاومت و رشادت مرزبانان شریف کشور حفاظت می‌شوند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۲- ۱۶:۰۱
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برچسب ها: مرزبانی ، شهدای مرزبانی
 