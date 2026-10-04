به گزارش خبر گزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس‌کل دادگستری لرستان در دیدار با فرمانده انتظامی استان، ضمن تجلیل از رشادت‌های نیروهای خدوم انتظامی، امنیت را نعمتی پنهان و زیربنای اصلی اجرای عدالت در نظام اسلامی دانست.

عمران علی‌محمدی؛ رئیس‌کل دادگستری لرستان در دیدار با سردار فرماندهی انتظامی لرستان و جمعی از فرماندهان این یگان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام به‌ویژه شهدای نیروی انتظامی، افزود: امنیت پایدار امروز ما، محصول مجاهدت‌های بی‌وقفه نیروهای فراجا در جای‌جای این سرزمین است شما نیروهای ولایت‌مدار، بازوان توانمند نظام اسلامی در حفظ نظم عمومی و ایجاد بستری امن برای اجرای عدالت هستید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تبیین مفهوم امنیت بیان کرد: امنیت به معنای اطمینان خاطر است؛ همان آرامشی که دانش‌آموز در مسیر مدرسه، کارگر در محل کار و خانواده‌ها در منازل خود احساس می‌کنند. امنیت همچون سلامتی، از نعمات پنهان است که تا زمانی که وجود دارد، کمتر مورد توجه است، اما با کوچک‌ترین خدشه‌ای، فقدان آن تمام ارکان زندگی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

وی با اشاره به ایثارگری‌های نیروهای انتظامی در شرایط بحرانی، افزود: نیروی انتظامی یعنی جان‌فدایی برای نظام؛ همان‌طور که در دوران دفاع مقدس و سایر عرصه‌ها دیدیم که نیروهای ما با جان و دل در صف اول خدمت حضور یافتند.

علی‌محمدی با تأکید بر اینکه امنیت، زیربنای قضایی است، بیان کرد: قاضی برای قضاوت عادلانه نیازمند آرامش و امنیت است و در مرحله اجرای احکام ، این اقتدار و حضور نیروی انتظامی است که طعم شیرین عدالت را به مردم می‌چشاند

وی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق دستورات قضایی گفت: همکاری پلیس با دستگاه قضا در دستگیری محکومان، نقشی حیاتی دارد و ما باید با هم‌افزایی و برادری، خلأهای موجود در این مسیر را پر کنیم.

رئیس‌کل دادگستری لرستان همچنین با اشاره به گسترش روزافزون بسترهای دیجیتال و لزوم صیانت از امنیت روانی و اجتماعی شهروندان در این فضا، تاکید کرد:دستگاه قضایی و پلیس فتا باید با نگاهی پیشگیرانه و هوشمندانه، ضمن ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه، بر رصد و شناسایی زودهنگام کانون‌های جرم‌زا در فضای مجازی تمرکز کنند.

علی محمدی گفت:با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان، آموزش همگانی و برخورد قاطع و بازدارنده با مخلان امنیت عمومی در فضای سایبری، می‌توانیم بستر ارتکاب جرم را برای مجرمان ناامن کرده و فضایی سالم و قابل‌اعتماد برای زیست دیجیتال مردم فراهم شود.