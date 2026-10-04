به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی از آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان برای مقابله با بارش‌های پیش‌رو و احتمال وقوع سیلاب خبر داد و گفت: پیش‌بینی هواشناسی نشان می‌دهد در دو بازه زمانی، بارش‌ها بیش از حد نرمال خواهد بود.

قدرت‌الله ابک در جلسه کمیته مدیریت سیلاب استان گفت: با توجه به گزارش اداره کل هواشناسی درباره پدیده ال نینو، هماهنگی لازم برای افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی و پیشگیری از خسارت‌های احتمالی انجام شد.

وی افزود: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، جهاد کشاورزی و فرمانداران شهرستان‌ها مکلف شدند اقدامات پیشگیرانه لازم را در دستور کار قرار دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی با اشاره به ضرورت بازنگری و لایروبی مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌های شهری، روستایی و برون‌شهری گفت: نقاط نیازمند لایروبی، تعمیر و ایمن‌سازی باید پیش از آغاز بارش‌های سنگین شناسایی و اقدامات لازم در آنها انجام شود.

ابک افزود: بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، از ۱۵ آبان تا ۱۵ آذر و همچنین ۱۵ بهمن تا ۱۵ اسفند احتمال بارش بیش از نرمال وجود دارد و باید آمادگی کامل برای مدیریت این شرایط ایجاد شود.

وی تأکید کرد: تیم‌های نظارتی بر اجرای مصوبات این جلسه نظارت خواهند کرد تا با اقدامات پیشگیرانه، از وارد شدن خسارت و آسیب به شهروندان و هم‌استانی‌ها جلوگیری شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان هم از آمادگی این شرکت و دستگاه‌های متولی برای مدیریت روان‌آب‌های سطحی و کنترل سیلاب خبر داد و گفت: سازه‌های تقاطعی، رودخانه‌ها و مسیر‌های عبور روان‌آب در استان بازدید و نقاط دارای گرفتگی، پیش از آغاز بارش‌ها رفع می‌شود.

حسین اسدی افزود: یکی از مهم‌ترین مصوبات جلسه مدیریت روان‌آب‌های سطحی و کنترل سیلاب، بررسی سازه‌های تقاطعی و تأکید بر بازدید دستگاه‌های متولی از این سازه‌ها است.

وی گفت: در صورت مشاهده هرگونه گرفتگی در مسیر رودخانه‌ها و سازه‌های تقاطعی، عملیات لایروبی و رفع موانع باید در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان افزود: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها نیز موظف شدند مسیر رودخانه‌هایی را که از داخل شهر‌ها و روستا‌ها عبور می‌کنند، مورد بازدید قرار دهند.

اسدی همچنین از تأکید بر بازدید جهاد کشاورزی و منابع طبیعی از سد‌های کوتاه خاکی اطراف روستا‌ها و اجرای تمهیدات پیشگیرانه خبر داد.

وی گفت: شرکت آب منطقه‌ای نیز با بهره‌گیری از تیم‌های تخصصی و بر اساس دستورالعمل‌های وزارت نیرو، در تعامل با سایر دستگاه‌ها برای مدیریت بارش‌ها و بهره‌برداری مناسب از روان‌آب‌ها و سیلاب احتمالی آمادگی کامل دارد.