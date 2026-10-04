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دستگاههای اجرایی استان مرکزی برای پیشگیری از خسارتهای احتمالی پدیده ال نینو، آمادگی خود را افزایش دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی از آمادگی دستگاههای اجرایی استان برای مقابله با بارشهای پیشرو و احتمال وقوع سیلاب خبر داد و گفت: پیشبینی هواشناسی نشان میدهد در دو بازه زمانی، بارشها بیش از حد نرمال خواهد بود.
قدرتالله ابک در جلسه کمیته مدیریت سیلاب استان گفت: با توجه به گزارش اداره کل هواشناسی درباره پدیده ال نینو، هماهنگی لازم برای افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی و پیشگیری از خسارتهای احتمالی انجام شد.
وی افزود: شهرداریها، دهیاریها، اداره کل راهداری و حملونقل جادهای، جهاد کشاورزی و فرمانداران شهرستانها مکلف شدند اقدامات پیشگیرانه لازم را در دستور کار قرار دهند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی با اشاره به ضرورت بازنگری و لایروبی مسیر رودخانهها و مسیلهای شهری، روستایی و برونشهری گفت: نقاط نیازمند لایروبی، تعمیر و ایمنسازی باید پیش از آغاز بارشهای سنگین شناسایی و اقدامات لازم در آنها انجام شود.
ابک افزود: بر اساس پیشبینی هواشناسی، از ۱۵ آبان تا ۱۵ آذر و همچنین ۱۵ بهمن تا ۱۵ اسفند احتمال بارش بیش از نرمال وجود دارد و باید آمادگی کامل برای مدیریت این شرایط ایجاد شود.
وی تأکید کرد: تیمهای نظارتی بر اجرای مصوبات این جلسه نظارت خواهند کرد تا با اقدامات پیشگیرانه، از وارد شدن خسارت و آسیب به شهروندان و هماستانیها جلوگیری شود
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان هم از آمادگی این شرکت و دستگاههای متولی برای مدیریت روانآبهای سطحی و کنترل سیلاب خبر داد و گفت: سازههای تقاطعی، رودخانهها و مسیرهای عبور روانآب در استان بازدید و نقاط دارای گرفتگی، پیش از آغاز بارشها رفع میشود.
حسین اسدی افزود: یکی از مهمترین مصوبات جلسه مدیریت روانآبهای سطحی و کنترل سیلاب، بررسی سازههای تقاطعی و تأکید بر بازدید دستگاههای متولی از این سازهها است.
وی گفت: در صورت مشاهده هرگونه گرفتگی در مسیر رودخانهها و سازههای تقاطعی، عملیات لایروبی و رفع موانع باید در کوتاهترین زمان انجام شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان افزود: شهرداریها، دهیاریها و بخشداریها نیز موظف شدند مسیر رودخانههایی را که از داخل شهرها و روستاها عبور میکنند، مورد بازدید قرار دهند.
اسدی همچنین از تأکید بر بازدید جهاد کشاورزی و منابع طبیعی از سدهای کوتاه خاکی اطراف روستاها و اجرای تمهیدات پیشگیرانه خبر داد.
وی گفت: شرکت آب منطقهای نیز با بهرهگیری از تیمهای تخصصی و بر اساس دستورالعملهای وزارت نیرو، در تعامل با سایر دستگاهها برای مدیریت بارشها و بهرهبرداری مناسب از روانآبها و سیلاب احتمالی آمادگی کامل دارد.