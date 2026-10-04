به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این نشست تخصصی با حضور مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، محمدعلی شفیعی، معاون امور بین‌الملل مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران به‌صورت آنلاین در بستر اسکای‌روم برگزار شد. تجربه شهر‌های چین در حمایت از خانواده و سالمندان قابل بومی‌سازی است

محمدعلی شفیعی، معاون امور بین‌الملل مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران در این نشست با اشاره به تصویر غالب از چین در افکار عمومی گفت: چین امروز بیش از هر چیز با پیشرفت‌های تکنولوژیک و سخت‌افزاری خود شناخته می‌شود؛ از خودرو‌های برقی و ربات‌ها گرفته تا دستاورد‌های پیشرفته در حوزه‌های مختلف. در مقابل، ابعاد قدرت نرم چین و به‌ویژه تجربیات این کشور در حوزه‌های اجتماعی و مدیریت شهری کمتر دیده شده است.

وی با اشاره به تجربیات سفر‌های اخیر مدیریت شهری تهران به چین افزود: آنچه در این سفر‌ها برای ما قابل توجه بود، توجه ویژه برخی شهر‌های چین به موضوعاتی مانند خانواده، زنان و سالمندان است. در یکی از محلات قدیمی شهر گوانگژو، با وجود حفظ بافت سنتی محله، زیرساخت‌ها و خدمات شهری متناسب با نیاز خانواده‌ها و سالمندان ایجاد شده بود.

شفیعی ادامه داد: برای مادران شاغل، مراکز نگهداری از کودکان در همان محله پیش‌بینی شده بود تا دغدغه نگهداری از فرزندان مانعی برای اشتغال آنها نباشد. در کنار آن، مراکزی برای سالمندان نیز ایجاد شده بود که خدمات پزشکی، پایش سلامت، تغذیه و مراقبت‌های روزانه را ارائه می‌کردند. سالمندان ضمن اینکه در کنار خانواده و در خانه خود زندگی می‌کردند از طریق تجهیزات ارتباطی ساده می‌توانستند در صورت نیاز با مرکز خدمات محله ارتباط برقرار کنند.

معاون امور بین‌الملل مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با اشاره به نقش این خدمات در کاهش دغدغه خانواده‌ها اظهار کرد: این مدل به‌گونه‌ای طراحی شده که هم زنان بتوانند با دغدغه کمتر وارد بازار کار شوند و هم خانواده‌ها نگرانی کمتری درباره نگهداری از کودکان و والدین سالمند داشته باشند. حتی موضوعاتی مانند تأمین غذای متناسب با شرایط سالمندان نیز در این مراکز مورد توجه قرار گرفته بود.

وی همچنین با اشاره به استفاده گسترده از فناوری در مدیریت شهری چین گفت: در شهر‌های چین، استفاده از دوربین‌های شهری و رصد لحظه‌ای، در کنار حضور محدودتر نیرو‌های پلیس، نقش مهمی در مدیریت و کنترل مسائل شهری دارد و این تجربه نیز می‌تواند از منظر مدیریت شهری مورد بررسی قرار گیرد.

شفیعی در پایان با تأکید بر قابلیت مطالعه این تجربیات برای تهران خاطرنشان کرد: طبیعتاً نمی‌توان یک الگوی اجتماعی و شهری را عیناً در شهر دیگری اجرا کرد، اما کلیت این تجربه‌ها، به‌ویژه در زمینه حمایت از زنان، خانواده‌ها و سالمندان، ظرفیت بومی‌سازی دارد. آنچه برای ما اهمیت دارد، حرکت به سمت شهری است که بخشی از دغدغه‌های شهروندان به‌ویژه خانواده‌ها و سالمندان، را از طریق خدمات و زیرساخت‌های شهری کاهش دهد. ۳۲۰ میلیون زن در چین شاغل هستند

علی‌محمد سابقی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چین نیز با اشاره به اشتراکات فرهنگی دو کشور، خانواده را یکی از زمینه‌های مهم مشترک ایران و چین دانست و گفت: فدراسیون سراسری زنان چین در حوزه‌هایی همچون سلامت و خانواده، حقوق زنان، اقتصاد خانواده، کارآفرینی و همکاری‌های بین‌المللی فعالیت می‌کند و می‌تواند طرف مناسبی برای تبادل تجربه باشد.

وی افزود: در سال ۲۰۲۴، زنان ۵۰.۷۶ درصد دانشجویان آموزش عالی چین را تشکیل داده‌اند و حدود ۳۲۰ میلیون زن در این کشور شاغل بوده‌اند.

سابقی با اشاره به برخی چالش‌های زنان در چین گفت: کاهش مشارکت زنان در نیروی کار و دشواری تبدیل برتری آموزشی زنان به برتری شغلی از جمله مسائل قابل توجه است.

وی تأکید کرد: چین نمی‌تواند الگوی عیناً قابل اجرا برای ایران باشد، اما تجربیات و مسیر‌های طی‌شده این کشور می‌تواند برای ایران قابل استفاده باشد. ۱۷۰ هکتار زیرساخت زنانه در تهران ظرفیتی برای تبادل تجربه با چین است

مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران هم با تأکید بر ظرفیت‌های مشترک ایران و چین در حوزه زنان و خانواده گفت: دیپلماسی زنانه می‌تواند سطح عمیق‌تری از ارتباط میان ملت‌ها ایجاد کند و در کنار حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، زمینه‌ساز شکل‌گیری ادبیات مشترک میان دو کشور باشد.

وی با اشاره به تجربه تعاملات میان زنان ایران و چین اظهار کرد: طی سال‌های گذشته نشست‌ها و تبادلاتی میان زنان دو کشور از جمله با حضور نمایندگان فدراسیون زنان چین برگزار شده و موضوعاتی مانند جمعیت، خانواده و سیاست‌های حمایت از زنان از محور‌های مشترک این گفت‌و‌گو‌ها بوده است.

اردبیلی با اشاره به بازدید هیأت چینی از زیرساخت‌های زنانه تهران افزود: در شهر تهران حدود ۱۷۰ هکتار فضای زنانه ایجاد شده است که طی سال‌ها بر اساس نیاز‌های زنان توسعه پیدا کرده است. دوستان چینی پس از بازدید از مجموعه‌های شهربانو و کوثر، استقبال قابل توجهی داشتند و تأکید کردند که با وجود ۵۰ سال سابقه فعالیت در حوزه زنان در چین به چنین مجموعه‌های جامع خدماتی و اجتماعی برای زنان فکر نکرده بودند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، خانواده و جمعیت را از دیگر زمینه‌های مشترک ایران و چین دانست و گفت: چین پس از تجربه سیاست‌های سختگیرانه کنترل جمعیت و بروز چالش‌های جمعیتی، در سال‌های اخیر به سمت سیاست‌های حمایتی از خانواده، مادران و فرزندآوری حرکت کرده است. در برنامه پنج‌ساله چهاردهم توسعه چین نیز برای نخستین‌بار بخش ویژه‌ای به تقویت توسعه خانواده اختصاص یافته است.

وی با اشاره به ضرورت بازتعریف نقش زنان در جامعه اظهار کرد: این‌گونه نیست که وقتی به زنان سهمی می‌دهیم، سهمی از مردان گرفته‌ایم. نقش‌آفرینی زنان به معنای کمرنگ شدن نقش مردان نیست بلکه باید مدل‌های هم‌افزایی نقش‌ها در خانواده و جامعه تعریف شود.

به گفته اردبیلی، رویکرد مدیریت شهری تهران نیز بر همین مبنا یعنی تقویت عاملیت زنان در کنار توجه به نقش خانواده دنبال می‌شود.

اردبیلی با تشریح رویکرد مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران گفت: دال محوری فعالیت ما این است که چگونه بستری برای ارتقای کنش زنان، تأثیرگذاری آنان و استفاده از نگاه زنانه در حل مسائل شهر تهران فراهم کنیم.

وی افزود: این رویکرد در قالب برنامه‌ها و زیرساخت‌های مختلف از فعالیت زنان در محلات و کنش‌های مسجدمحور و محیط‌زیستی تا برنامه‌های دخترانه، نوآوری، فناوری، سیاست‌گذاری و حوزه جمعیت دنبال می‌شود.

وی همچنین از برگزاری بیش از ۶۰ رویداد و برنامه دخترانه در سال جاری خبر داد و گفت: در این برنامه‌ها تلاش شده زمینه کنشگری دختران متناسب با اقتضائات و ویژگی‌های دخترانه فراهم شود.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی زنان نیز گفت: در شهرداری تهران، ۱۳۵ کارگاه توسعه و کارآفرینی در این زمینه فعال است و حمایت از زنان سرپرست خانوار، توسعه مشاغل خانگی و کسب‌وکار‌های خرد محلی از محور‌های این اقدامات به شمار می‌رود.

اردبیلی، تجربه چین در حوزه مشاغل خانگی و کسب‌وکار‌های خرد محلی را نیز زمینه‌ای مناسب برای تبادل تجربه دانست و افزود: تهران ظرفیت قابل توجهی از زنان علاقه‌مند به این مدل‌های اقتصادی دارد و می‌توان از تجربیات چین در این حوزه استفاده کرد.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با تأکید بر گستردگی زمینه‌های همکاری ایران و چین گفت: در حوزه زنان، خانواده، جمعیت، زیرساخت‌های اجتماعی، کارآفرینی و مشاغل خانگی، ظرفیت‌های مشترک فراوانی میان دو ملت وجود دارد و نشست‌هایی از این دست می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری پروژه‌های مشترک و تبادل تجربه‌های سودمند باشد.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، گفت: در برنامه‌های محله‌محور، خود زنان محلات مبدا و طراح طرح‌ها و ایده‌ها هستند و شهرداری تهران نقش تسهیلگر و شتاب‌دهنده را برای رفع موانع و اجرای این ایده‌ها ایفا می‌کند.

وی افزود: در این رویکرد به جای طراحی برنامه‌های یکسان برای همه شهر، ظرفیت و نیاز‌های واقعی زنان و خانواده‌های هر محله شناسایی می‌شود و برنامه‌ها بر اساس عاملیت و نگاه زنان به مسائل شهر شکل می‌گیرد.

همکاری تهران و چین باید از گفت‌و‌گو به پروژه‌های اجرایی برسد

امیرمحمد اسماعیلی، مدیرکل موسسه ایرانی مطالعات کمربند راه نیز با اعلام آمادگی این موسسه برای توسعه همکاری‌های ایران و چین در حوزه زنان و خانواده گفت: این موسسه می‌تواند به‌عنوان پل ارتباطی میان مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران و نهاد‌های چینی فعال در این حوزه عمل کند.

وی پیشنهاد کرد علاوه بر نهاد‌های ملی چین، ارتباط با شهرداری‌های پکن، شانگهای و سایر مدیریت‌های شهری چین نیز دنبال شود و گفت: دفتر موسسه در شانگهای می‌تواند زمینه تبادل تجربه میان مدیریت شهری تهران و نهاد‌های چینی را فراهم کند.

اسماعیلی همچنین بر معرفی نماینده‌ای از سوی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران برای پیگیری مستمر همکاری‌ها تأکید کرد تا تعاملات دو طرف از سطح گفت‌و‌گو فراتر رفته و به پروژه‌ها و همکاری‌های اجرایی مشترک منجر شود.