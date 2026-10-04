به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، گفت: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۵ میلیون و ۴۷ هزار و ۳۲۳ تردد مسافر، شامل ورود و خروج مسافران ایرانی و اتباع خارجی، از پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه ثبت شده است.

فواد غزیعلی، افزود: پایانه مرزی شلمچه با ثبت ۴ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۹۰۶ تردد، سهم عمده ترددهای بین‌المللی استان خوزستان را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: در این مدت، یک میلیون و ۴۹۶ هزار و ۲۲۸ مسافر ایرانی از طریق شلمچه وارد کشور و یک میلیون و ۴۷۷ هزار و ۹۳۶ مسافر ایرانی از این مرز خارج شدند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: همچنین ۵۳۸ هزار و ۵۲۵ مسافر خارجی از طریق پایانه مرزی شلمچه وارد کشور و ۵۹۴ هزار و ۲۱۷ مسافر خارجی از این مرز خارج شده‌اند.

غزیعلی درباره تردد در پایانه مرزی چذابه نیز گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، ۹۴۰ هزار و ۴۱۷ تردد مسافر در این پایانه به ثبت رسید.

به گفته وی، از این تعداد، ۲۹۹ هزار و ۲ مسافر ایرانی وارد کشور و ۳۲۴ هزار و ۹۱۰ مسافر ایرانی از کشور خارج شدند.غزیعلی افزود: در همین مدت، ورود اتباع خارجی از مرز چذابه با رشد ۱۳ درصدی به ۱۴۹ هزار و ۹۱۶ نفر و خروج اتباع خارجی نیز با افزایش ۸ درصدی به ۱۶۶ هزار و ۵۸۹ نفر رسید.

وی خاطرنشان کرد: پایانه‌های مرزی خوزستان، به‌ویژه شلمچه، در ایام اوج سفر و مناسبت‌های مذهبی از جمله اربعین حسینی، با استفاده از ظرفیت‌های زیرساختی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی، خدمات لازم را به مسافران و زائران ارائه می‌کنند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: برنامه‌ریزی برای ارتقای خدمات، افزایش کیفیت خدمت‌رسانی و تسهیل تردد روان مسافران در پایانه‌های مرزی استان به‌صورت مستمر ادامه دارد.