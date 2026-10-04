اداره کل حفظ آثار دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی به مناسبت ۱۲ مهر سالروز تاسیس بنیاد حفظ آثارو نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بیانیه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان آذربایجان غربی به مناسبت ۱۲ مهر سالروز تاسیس بنیاد حفظ آثارو نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بیانیه صادر کرد.



بخشی از بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

۱۲ مهر ماه ۱۳۶۹ یاد آور تصمیمی راهبردی و نقطه عطفی ماندگار در صیانت از گنجینه معرفتی، معنوی و تمدنی ایران اسلامی است روزی که با تدبیر حکیمانه و آینده نگرانه امام شهید نهادی بنیادین برای مرجعیت ، حکمرانی، ترویج و صیانت از فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت به منظور جلوگیری از تحریف و فراموشی و امحای آثار یکی از درخشان ترین برهه های تایخ این مرز و بوم پایه گذاری شد.

از کلیه مردم عزیز استان به ویژه مردم شهرستان ارومیه تقاضا داریم هرگونه سندی از جنگ 12 روزه و 40 روزه اعم از (تصویر، مصاحبهف دلنوشته، صوت و ...) در اختیار دارند به اداره کل حفظ حفظ آثارو نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت ارسال کنند.

