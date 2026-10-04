به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛در پی بازدید دکتر لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران کل حفاظت محیط زیست استان‌های تالابی زاگرس از دریاچه گهر، روند اقدامات حفاظتی و مدیریتی برای تثبیت رسوبات بخش انتهایی این دریاچه مورد بررسی قرار گرفت.

با بهره‌گیری از اطلاعات و راهکارهای تخصصی ارائه‌شده از سوی معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، بخشی از رسوبات انتهای دریاچه گهر با هدف کاهش جابه‌جایی رسوبات و کمک به پایداری بستر و ظرفیت آبی دریاچه تثبیت شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به اهمیت این اقدام گفت: با حمایت سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها و همراهی دکتر لاهیجان‌زاده، برنامه‌ریزی شده است.

همچنین در سال آینده، عملیات تثبیت رسوبات در بخش‌های بیشتری از انتهای دریاچه گهر ادامه یابد.

دکتر لاهیجان‌زاده نتثبیت رسوبات را اقدامی پیشگیرانه برای حفاظت از اکوسیستم گهر دانست و بر اجرای ادامه این اقدامات بر پایه مطالعات علمی، پایش مستمر و با حداقل مداخله در فرآیندهای طبیعی دریاچه تأکید کرد.

این اقدام در کنار برنامه‌های حفاظتی و مدیریتی دریاچه گهر، گامی برای حفظ پایداری اکولوژیک و صیانت از اين تالاب کوهستانی ارزشمند به شمار می‌رود.