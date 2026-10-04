استاندار کهگیلویه و بویراحمد، بر برنامه‌ریزی برای کاهش سالانه ۱۰ درصدکاهش مصرف آب و دستیابی به استاندارد ۵ درصد در دوره پنج‌ساله تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی استاندار در نشست کارگروه سازگاری با کم‌آبی و مدیریت تنش آبی کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به عبور استان از اوج تنش آبی فصل گرم، اظهار کرد: با تلاش دستگاه‌های متولی، شرایط آبی استان به ثبات نسبی رسیده است، اما این وضعیت به معنای پایان برنامه‌های مدیریت مصرف و سازگاری با کم‌آبی نیست.

وی افزود: حتی اگر در سال‌های آینده با دوره‌های متوالی ترسالی مواجه باشیم، مدیریت مصرف و برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی باید به‌صورت مستمر در بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و شرب دنبال شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه آب یکی از عوامل تعیین‌کننده در برنامه‌های توسعه‌ای استان است، تصریح کرد: کشاورزی، صنعت، گردشگری، خدمات و حتی توسعه سکونتگاه‌ها به منابع آبی وابسته هستند و محدودیت این منابع می‌تواند روند توسعه را تحت تأثیر قرار دهد.

رحمانی بر ضرورت افزایش بهره‌وری منابع آب تأکید کرد و گفت: در کنار مدیریت مصرف، تکمیل سدها و تأسیسات ذخیره‌سازی آب نیز باید با جدیت دنبال شود.

هدررفت آب از ۵۸ به ۵۰ درصد رسید

وی با اشاره به وضعیت شبکه آب شرب استان گفت: میزان هدررفت آب در شبکه‌های آب شرب در مقطعی به ۵۸ درصد رسیده بود که با اقدامات انجام‌شده، اصلاح شبکه، بهسازی چشمه‌ها و تلاش شرکت آب و فاضلاب، این میزان اکنون به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: کاهش هدررفت اقدامی مثبت است، اما هدررفت ۵۰ درصدی همچنان رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود و فاصله زیادی با شرایط مطلوب داریم.

رحمانی با اشاره به گستردگی شبکه‌های آب استان بیان کرد: حدود ۶ هزار کیلومتر شبکه توزیع و نزدیک به سه هزار کیلومتر خط انتقال آب در استان وجود دارد.

وی افزود: با فرض فرسودگی حدود نیمی از این زیرساخت‌ها، اصلاح و نوسازی شبکه‌های فرسوده به اعتبارات بسیار سنگینی نیاز دارد و برآوردها از نیاز به ده‌ها هزار میلیارد تومان اعتبار حکایت دارد؛ رقمی که با اعتبارات عمرانی سالانه استان قابل مقایسه نیست.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در چنین شرایطی، علاوه بر پیگیری جدی برای جذب منابع ملی، باید مدیریت بهره‌برداری، نگهداری و اصلاح تدریجی شبکه‌ها نیز با جدیت دنبال شود.

رحمانی هدف‌گذاری پنج‌ساله برای کاهش تلفات آب را ضروری دانست و گفت: شرکت آب و فاضلاب باید کاهش نرخ تلفات و افزایش تاب‌آوری شبکه را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

عملکرد ۷۹ میلیون مترمکعبی در مدیریت منابع آب

رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به عملکرد استان در مدیریت منابع آب اظهار کرد: در برنامه هدف‌گذاری شده بود که ۵۸ میلیون مترمکعب از منابع آب سطحی و زیرزمینی مدیریت شود که عملکرد ثبت‌شده در مجموع به حدود ۷۸ تا ۷۹ میلیون مترمکعب رسید.

وی افزود: اگرچه در بخش منابع آب سطحی اهداف به‌طور کامل محقق نشد، اما در حوزه منابع آب زیرزمینی عملکرد قابل توجهی به ثبت رسید.

رحمانی بر استمرار اقدامات آبخیزداری، پخش سیلاب و مدیریت حوزه‌های آبخیز تأکید کرد و گفت: طرح‌های منابع طبیعی و جنگلداری اجتماعی نیز باید با جدیت دنبال شود.

وی خواستار پیگیری این موضوعات در جلسات مشترک با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور شد و افزود: مسائل استان باید در سطح ملی نیز دنبال شود تا زمینه تأمین اعتبارات مورد نیاز فراهم شود.

هشدار بارندگی؛ نقاط حادثه‌خیز یاسوج ایمن‌سازی شود

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیش‌بینی ورود سامانه‌های بارشی و تشدید ناپایداری‌های جوی در روزهای پایانی ماه، بر آمادگی کامل دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران تأکید کرد.

رحمانی گفت: اعضای ستاد مدیریت بحران باید سناریوهای مقابله با حوادث احتمالی را بازنگری و همه اقدامات پیشگیرانه را پیش از آغاز بارندگی‌ها انجام دهند.

وی با تأکید ویژه بر مسئولیت شهرداری یاسوج افزود: نقاط حادثه‌خیز و مستعد آبگرفتگی شهر، از جمله محدوده شرف‌آباد، باید پیش از ورود سامانه‌های بارشی به‌طور کامل پاک‌سازی و ایمن‌سازی شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: هدف اصلی از اقدامات پیشگیرانه این است که با آغاز بارندگی، شهروندان با مشکلات ناشی از آبگرفتگی و انسداد مسیرهای عبور و مرور مواجه نشوند و خسارت‌های احتمالی به حداقل برسد.

۳۵۰ هکتار فضای سبز با منابع غیرشرب آبیاری می‌شود

رحمانی با مثبت ارزیابی کردن اقدامات انجام‌ شده برای جایگزینی منابع غیرشرب و پساب در آبیاری فضای سبز شهری، خواستار مستندسازی این تجربه و ارائه آن به‌عنوان یک الگوی موفق شد.

وی همچنین بر طرح جامع مسائل کارگروه سازگاری با کم‌آبی در شورای برنامه‌ریزی استان تأکید کرد و گفت: تصمیمات حمایتی و زیربنایی مورد نیاز برای مدیریت منابع آب باید در این شورا بررسی و پیگیری شود.