به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مردم ولایت‌مدار استان قزوین با ثبت ۲۱۷ شب حضور مستمر و خستگی‌ناپذیر در میادین اصلی شهر، بار دیگر پیوند ناگسستنی خود با آرمان‌های انقلاب و نیروهای مسلح را به تصویر کشیدند.

این حضور خودجوش که به نمادی از همبستگی ملی تبدیل شده است، پیامی صریح به تحولات منطقه‌ای دارد؛ قزوینی‌ها با تأکید بر اینکه «معادلات منطقه در دستان باکفایت ایران اسلامی است»، حمایت قاطع خود را از حافظان امنیت کشور اعلام کردند.

این استمرار در حضور، در حالی صورت می‌گیرد که مردم استان با روحیه‌ای انقلابی، آمادگی خود را برای تداوم دفاع از اقتدار جمهوری اسلامی در تمامی عرصه‌ها نشان می‌دهند.