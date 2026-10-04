بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، تا تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۵، نسبت نمونه‌های مثبت کووید-۱۹ پس از رسیدن به ۱۷.۴ درصد در هفته گذشته، به ۱۳.۷ درصد کاهش یافته است؛ با این حال، این میزان همچنان بالاتر از آستانه هشدار بالا قرار دارد.

به گزارش خبرگزای صدا و سیما، بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت روند هفتگی شیوع علائم عفونت‌های تنفسی، تغییرات موارد مثبت کووید-۱۹ و آنفلوانزا، وضعیت گردش ویروس‌ها و تفاوت آمار در استان‌های کشور را نشان می‌دهد.

طبق داده‌های این گزارش، نسبت نمونه‌های مثبت آنفلوانزا در نظام مراقبت دیده‌وری به ۲.۹ درصد رسیده و ویروس آنفلوانزای نوع B همچنان نوع غالب در گردش کشور است.

در این گزارش تأکید شده است که کاهش یک‌هفته‌ای موارد مثبت کرونا هنوز به معنای پایان روند افزایشی بیماری نیست و پایش مستمر وضعیت بیماری‌های تنفسی ضروری است.

گفتنی است در این گزارش وضعیت جهانی پاتوژن‌های تنفسی و سیگنال‌های پیش‌نگر برای ایران نیز شرح داده شده است.