مشاور وزیر راه و شهرسازی در بازدید از مراکز اجتماعی و فرهنگی پرند، بر تقویت فضا‌های عمومی، افزایش مشارکت شهروندان و ایجاد زمینه‌های شکل‌گیری تعلق اجتماعی در شهر‌های جدید تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور اجتماعی و حقوق شهروندی در سفر به شهر جدید پرند، مسائل اجتماعی و نیازهای فرهنگی این شهر را بررسی کرد.

علی اعطا در بازدید از مرکز سلامت روان جامعه‌نگر «سراج» و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بر توسعه خدمات اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.

او تقویت فضاهای عمومی و حضور مؤثر مردم در تصمیم‌های مرتبط با زندگی شهری را از عوامل افزایش حس تعلق شهروندان دانست.

همزمان عملیات اجرایی بوستان «پرواز ماکان» در فاز ۶ و توسعه و بهسازی بوستان آفتاب و محوطه یادمان شهدای گمنام در فاز ۵ پرند آغاز شد.

در این برنامه همچنین از طرح دیوارنگاره شهدای دبستان شجره طیبه میناب و تابلو نام معابر مزین به نام شهدای جنگ رمضان رونمایی شد