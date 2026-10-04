مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد از ثبت ۴۳۵۰ فقره حواله و تأمین حدود یک هزار و ۲۰۰ تن انواع کود کشاورزی در شهریورماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: ۸۰۲ تن از کود تأمین‌شده به باغات، ۱۱۰ تن به مزارع و ۲۸۳ تن به سایر محصولات کشاورزی اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدحسن زارعیان، با اشاره به عملکرد این شرکت در شهریورماه اظهار کرد: در این ماه، ۴۳۵۰ فقره حواله کود کشاورزی در استان یزد ثبت و در مجموع یک هزار و ۱۹۵ تن انواع کود مورد نیاز بخش کشاورزی تأمین شد. وی افزود: از مجموع کود تأمین‌شده، ۸۰۲ تن به بخش باغی، ۱۱۰ تن به بخش زراعی و ۲۸۳ تن نیز به سایر محصولات کشاورزی اختصاص یافته است که این آمار بیانگر سهم قابل توجه باغات استان یزد از نهاده‌های کودی تأمین‌شده در این ماه است.

زارعیان با تأکید بر ضرورت تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی ادامه داد: فرآیند تأمین و توزیع کود باید متناسب با نوع محصول، شرایط تولید و نیاز مناطق مختلف استان یزد صورت گیرد تا بهره‌برداران در زمان مناسب به نهاده مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد خاطرنشان کرد: ثبت ۴هزار و ۳۵۰ فقره حواله در شهریورماه نشان‌دهنده گستردگی درخواست‌های ثبت‌شده برای دریافت کود کشاورزی در شهرستان‌های مختلف استان یزد است و تأمین هزار و ۱۹۵ تن کود نیز در راستای پشتیبانی از استمرار فعالیت‌های تولیدی بخش کشاورزی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد تأمین و توزیع به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز بهره‌برداران را با هدف حمایت از تولید و فراهم کردن دسترسی کشاورزان به کود‌های مورد نیاز، متناسب با الگوی کشت و نیاز بخش‌های مختلف دنبال می‌کند.