



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس پانزدهمین کنگره بین المللی سلامت زنان در جمع اصحاب رسانه از برگزاری این کنگره در ۲۲ و ۲۳ مهرماه در شیراز خبر دادو افزود: این سمینار امسال با موضوع محوری سلامت در زنان شاغل و در اولویت بعدی هوش مصنوعی و هوشمند سازی غربالگری زنان برگزار می‌شود.

لنکرانی افزود: در این سمینار جدیدترین دستاورد‌ها و تجربیات موفق سایر کشور‌ها و یا مداخلات ناموفق در حوزه سلامت زنان بین اساتید و متخصصان این بخش به اشتراک گذاشته میشود تا بسته سیاستی جدیدی برای سلامت زنان شاغل ارائه شود.



لنکرانی افزود :علی رغم اقدامات خوب در سیاستگذاری سلامت زنان در کشور، اما اجرای آن با موانعی رو‌به‌رو بوده است که تلاش می‌شود ارائه بسته سیاستی مناسبی برای این بخش در این سمینار ارائه گردد.

در این سمینار ۳۰ سخنران کلیدی از داخل کشور و ۴ کشور عصو سازمان کنفرانس اسلامی سخنرانی خواهند داشت.