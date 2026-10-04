به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه، گفت: در شهرستان سوادکوه ۷۴۷ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت گردو اختصاص دارد و در سال جاری هزار و ۴۹۴ تن محصول از این سطح برداشت گردیده است.

عباسعلی پورمند، با اشاره به اهمیت اصلاح و احیای باغ‌های گردو افزود: سرشاخه کاری به عنوان یک روش مؤثر برای افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول، در باغ‌های این شهرستان اجرا شده است؛ به طوری که تاکنون ۴۴۰ اصله درخت با هزار و ۳۱۵ پیوند سرشاخه کاری شده است.

وی ادامه داد: در سال جاری ۴۰۰ اصله نهال در شهرستان مشمول دریافت یارانه گردیدند و ۴۰ هکتار متقاضی سرشاخه کاری جدید نیز در شهرستان وجود دارد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه تصریح کرد: حمایت از باغداران از طریق تخصیص یارانه نهال، ترویج سرشاخه کاری و استفاده از ارقام پربازده، نقش مهمی در افزایش تولید، کاهش هزینه‌ها و ارتقای درآمد بهره برداران دارد.

در پایان، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه با تأکید بر اهمیت گردو در بخش کشاورزی منطقه گفت: گردو یکی از محصولات دارای ارزش افزوده بالا و سازگار با شرایط سوادکوه است و توسعه سرشاخه کاری، اصلاح باغ‌های قدیمی و بهره گیری از نهال‌های یارانه‌ای می‌تواند به افزایش کمی و کیفی تولید، ایجاد اشتغال پایدار روستایی و تقویت اقتصاد کشاورزی شهرستان کمک کند.