مراسم تکریم و معارفه مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه با حضور معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس حوزه ریاست دستگاه قضا، مشاورین رئیس عدلیه، مدیران کل و جمعی از کارکنان حوزه ریاست قوه قضاییه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خدائیان طی سخنانی در این مراسم گفت: ما در جایگاهی قرار گرفتیم تا گره‌ای از مشکلات مردم را باز کنیم و این سعادت بزرگی است که نفع آن به خلق خدا و مردم می‌رسد.

وی افزود: مردم انتظار دارند مسئولین مشکلی از مشکلات‌شان را حل کنند. اگر هر کسی در هر جایی از کشور، از دستگاه قضا ناامید شود انتظار دارد به رئیس قوه قضاییه مراجعه کند و مشکلش حل شود؛ چنانچه مردم به اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه مراجعه کنند و مورد بی‌مهری قرار گیرند ناامید خواهند شد و ما در پیشگاه خداوند متعال، مسئول خواهیم بود.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه با تأکید بر اینکه باید در خدمت به مردم الگو باشیم، تصریح کرد: اگر حوزه ریاست قوه قضاییه به وظیفه اش درست عمل نکند چه انتظاری از سایر بخش‌های تابعه وجود دارد؟

وی بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه و انجام برنامه‌ریزی‌های مشخصِ کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأکید کرد و گفت: ما نیازمند برنامه هستیم و اگر برنامه نداشته باشیم با شکست مواجه خواهیم شد.

خدائیان با تأکید بر لزوم استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضا، خاطرنشان کرد: امروز ما باید از الکترونیکی شدن به سمت هوش مصنوعی گذر کنیم تا با استفاده از آن بتوانیم بخشی از ظرفیت نیرو‌ها را آزاد کنیم؛ همه‌ی ادارات کل، ظرفیت سیستمی شدن را دارند.

خدائیان در ادامه گفت: اداره کل ارتباطات مردمی مانند تب‌سنج دستگاه قضا عمل می‌کند چرا که از سراسر کشور به آنجا مراجعه می‌کنند؛ نباید انجام امور در این اداره کل به صورت سنتی باشد بلکه باید از فناوری‌های روز و پیشرفته بهره برد. باید فرایند‌ها طوری طراحی شوند که هر کسی از هر جای ایران با تلفن همراه خود بتواند با این اداره کل ارتباط برقرار نماید و اسناد و مدارک را به صورت سیستمی ارسال کند.

وی با انتقاد از رویه سنتی ارجاع درخواست‌ها تصریح کرد: ارتباطات مردمی فقط این نباشد که ذیل درخواست مردم نوشته شود «عیناً به نظر رئیس کل دادگستری برسد»؛ کسی که مراجعه می‌کند باید شکایتش بررسی و ریشه‌یابی شود و نتیجه نیز به شخص شاکی اعلام گردد تا مشخص شود مشکل کار کجا بوده است.

خدائیان با اشاره به سفر‌های استانی رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه باید در اجتماعات مردمی حضور یابد و در بین مردم باشد؛ نباید منتظر آمدن مردم ماند بلکه باید به مردم مراجعه کرد و مشکلات آنها را به مقامات قوه قضاییه منعکس نمود؛ رئیس قوه قضاییه اهمیت ویژه‌ای برای این اداره کل، قائل است.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ضمن تقدیر از زحمات آقای «رفاهی» طی دوره تصدی مسئولیت اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه گفت: از زمان تصدی مسئولیت آقای رفاهی در این اداره کل، شاهد رضایتمندی مردم از عملکرد آن بوده‌ایم.

وی همچنین از زحمات آقای ستایشی مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه که همزمان مسئولیت سرپرستی اداره کل ارتباطات مردمی را نیز عهده‌دار بود تقدیر کرد و اظهار داشت: در مقطعی که با جنگ تحمیلی مواجه شدیم و اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه نیز ناگزیر به جابجایی مکان استقرار خود شد شاهد بودیم که آقای ستایشی و همکاران‌شان مستمراً در خدمت مردم بودند.

خدائیان در ادامه، آقای «زارعی» مدیر کل جدید ارتباطات مردمی قوه قضاییه را در زمره قضات باتجربه کشور عنوان کرد و گفت: آقای زارعی، سابقه ریاست چندین دادگستری در استان فارس، معاونت قضایی دادگستری استان فارس، معاونت قضایی دادگستری تهران و ریاست نظارت و ارزشیابی دادگستری تهران را در کارنامه کاری خود دارد.

خدائیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تشکر از مشاورین رئیس قوه قضاییه، آنها را افراد با تجربه و با تدبیر خواند و با اشاره به راهکار ۲۵۵ سند تحول قضایی، خواستار تشکیل کمیته‌هایی از صاحبنظران در حوزه ریاست قوه قضاییه شد و تاکید کرد: این کمیته‌ها باید با توجه به حضور رئیس قوه قضاییه در شورا‌های عالی مختلف از جمله شورای عالی هماهنگی اقتصادی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی و ... به وی کمک فکری دهند.

«ستایشی» مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه که مسئولیت سرپرستی اداره کل ارتباطات مردمی را بر عهده داشت نیز در این مراسم ضمن تشکر از «خدائیان» رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، بخشی از اقدامات مجموعه خدوم، فعال و حاضر در صحنه‌ی اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه را گزارش داد.

وی ضمن تشکر از زحمات مدیران قبلی از جمله آقایان رفاهی و محدث، به عملکرد اداره کل ارتباطات مردمی بالاخص در دوره جنگ تحمیلی اخیر و اغتشاشات دی ماه سال گذشته اشاره نمود و تأکید کرد: فعالیت‌های اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه با فرایند استمرار و پیگیری مطالبات مردمی دنبال شد و با فعالیت بدون وقفه پیش رفت.

ستایشی با اشاره به اینکه در ۲ روز قبل صرفاً ۱۵۰ مراجعه مردمی به اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه وجود داشته، به اهتمام ویژه همکاران این اداره کل اشاره کرد و در خصوص نحوه خدمت رسانی به مردم در نماز‌های جمعه، مساجد و همچنین اجتماعات شبانه مردم در میادین مختلف، توضیحاتی را ارائه داد.

ستایشی با اشاره به راهکار ۲۵۹ سند تحول قضایی، به درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی اشاره کرد و اعلام داشت: با تأکیدات رئیس قوه قضاییه و همچنین رئیس وقت حوزه ریاست قوه، جلسات متعددی برای اجرای راهکار مذکور برگزار شده و اکثر سازمان‌ها، فرم‌ها و اطلاعات را برای ایجاد درگاه یکپارچه با محوریت سامانه سامع فراهم نموده‌اند تا درگاه‌های متعدد موجود، موجب سردرگمی مردم نشود.

وی از برنامه‌ریزی برای پیاده سازی سامانه پرگار نیز خبر داد و گفت: این سامانه از آبان ماه به بهره برداری خواهد رسید. دبیرخانه قوه قضاییه نیز تا آبان ماه به سامانه پرگار مجهز خواهد شد.

«زارعی» مدیرکل جدید ارتباطات مردمی قوه قضاییه نیز در این مراسم، یکی از مهمترین نقاط اتصال مردم با دستگاه قضا را اداره کل ارتباطات مردمی عنوان کرد و گفت: من این امانت و مسئولیت سنگین را در برابر مردم و در پیشگاه خداوند متعال می‌دانم؛ و با اشاره به اینکه بعضاً یک دغدغه و مشکل حقوقی برای مردم، زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اظهار داشت: وظیفه ما آن است که حرف‌های مردم را با دقت بشنویم و با حوصله و احترام پیگیری کنیم و با ارائه پاسخ روشن و صادق، از یک واحد پاسخگو به یک مرکز فعال برای شناسایی و انتقال مطالبات مردم به دستگاه قضا تبدیل شویم.

زارعی رویکرد‌های اداره کل ارتباطات مردمی را شامل شنیدن صدای مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدون مراجعه حضوری، فراهم نمودن ملاقات‌های هوشمند با سرعت و دقت، پیگیری مؤثر و پاسخگویی واقعی، حفظ حلقه ارتباطات مؤثر میان مردم و دستگاه قضا و همچنین حفظ کرامت مردم عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: ارتباط با مردم، رفع تکلیف نیست بلکه فرصت و نعمت است و کسب توشه برای آخرت؛ به نحوی که اگر مراجعه‌کننده حتی پاسخ مورد انتظار را دریافت نکرده باشد بداند که سخنش شنیده و بررسی شده و با احترام با وی برخورد شده است.

در پایان این جلسه، با تقدیم لوح تکریم به دکتر ستایشی از سوی معاون رئیس قوه و رئیس حوزه ریاست دستگاه قضا، حکم مسئولیت آقای زارعی به عنوان مدیرکل جدید ارتباطات مردمی قوه قضاییه اعطا شد. سپس لوح تقدیر به مشاورین رئیس قوه قضاییه آقایان بیگی، خرم‌آبادی و رحیم‌بخش «با رتبه عالی» و به آقایان مهری و تمجیدی و خانم خسروشاهی با رتبه «خیلی خوب» تقدیم و اعطا شد.