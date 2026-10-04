به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، ابوذر خواجویی مدیر جهاد کشاورزی راور گفت: امروز بیش از ۱۵۰۰ نفر شتر در واحد‌های دامداری راور نگهداری می‌شود و با اصلاح نژادی که صورت گرفته علاوه بر افزایش توان تولیدی و سازگاری این نژاد جدید، زمینه اشتغال مستقیم برای ۳۰نفر از جوانان منطقه را فراهم کرده است.

این طرح با هدف افزایش تولید گوشت قرمز، افزایش مقاومت شتر‌ها در شرایط سخت کویری و ارتقای کیفیت گوشت تولیدی اجرا شده و اکنون به عنوان یک الگوی موفق در توسعه زیست‌بوم کشاورزی و دامپروری راور شناخته می‌شود.