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مراسم افتتاحیه هفته جهانی فضا

وزیر ارتباطات در آیین افتتاحیه هفته جهانی فضا با اعلام اینکه از سه ماهواره منظومه شهید سلیمانی در دهه فجر رونمایی می‌شود گفت: جهت‌گیری دولت حرکت از توسعه صرف فناوری به سمت کاربرد‌های اقتصادی فضا است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۲- ۱۵:۴۲
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برچسب ها: وزیر ارتباطات ، توسعه فناوری ، فضا ، هفته جهانی فضا
 