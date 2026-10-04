فرماندار عجب شیر بر آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی برای مقابله با پدیده ال‌نینو تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،امیرعباس سلطان‌پور در جلسه مدیریت بحران عجب‌شیر با هشدار نسبت به خطر وقوع سیل در بخش قلعه‌چای گفت:تمام دستگاه‌ها باید در حالت آماده‌باش کامل باشند و هماهنگی‌های بین‌بخشی برای مدیریت شرایط اضطراری تقویت شود.

وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی به موقع به ساکنان مناطق پرخطر و آموزش عمومی برای مواجهه با سیل تاکید کرد.

فرماندار عجب‌شیر همچنین خواستار پایش مستمر مسیل‌ها و آب‌راه‌ها شد و گفت:لایروبی مسیل‌ها باید با جدیت ادامه یابد و از ورود کشاورزی به حریم رودخانه‌ها و مسیر‌های عبور آب جلوگیری شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده افزود:اخطار‌های لازم در ۲۶ شهریور ماه صادر شده و شبکه فاضلاب نیز از ابتدای مرداد ماه برای جلوگیری از آبگرفتگی پایش شده است.

گفتنی است در این جلسه مطرح شد که ۵۰۰ متر ابتدایی مسیل روستای یایجی نیازمند لایروبی فوری است و روستای دیزج با ۸ کیلومتر طول مسیل و پل حساس آن از نقاط پرخطر این محدوده محسوب می‌شود.

همچنین عنوان شد که آب روستا‌های حوری و چنار از دیزج عبور می‌کند و روستا‌های ینگجه، حوری، چنار و تیپکدره در مسیر بعدی قرار دارند. لایروبی‌های انجام‌ شده در این مناطق بسیار موثر ارزیابی شد.

بر اساس گزارش‌ها پدیده ال نینو در بلندمدت موجب افزایش دما و کاهش ذخیره برف می‌شود که خود عاملی برای تشدید بحران آب در منطقه است و باید در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت مدیریت منابع آبی مدنظر قرار گیرد.