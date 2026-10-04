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فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان از شناسایی ۵۵۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در سه ماهه دوم سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان لرستان گفت:۵۵۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در سه ماهه ی دوم سال جاری شناسایی شده است .
سرهنگ محمد بوستان افروز بیان کرد: برخورد با متخلفان تغییر کاربریهای غیرمجاز، بخشی از مأموریت اصلی یگان برای حفظ سلامت اراضی و پایداری کشاورزی در استان است.
وی بیان کرد: یگان حفاظت امور اراضی استان با ترکیب نظارتهای مردمی و پایشهای تخصصی، پوشش نظارتی خود را در سطح استان گسترش داده است تا هیچ نقطه کور و تخلف پنهانی در اراضی کشاورزی باقی نماند.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان با پیوند دادن موضوع حفاظت از اراضی به مسائل کلان اقتصادی گفت:تغییر کاربری غیرمجاز، علاوه بر تخلف اداری ، ضربهای به امنیت غذایی و پایداری منابع آبی استان است.