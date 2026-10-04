

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان لرستان گفت:۵۵۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در سه ماهه ی دوم سال جاری شناسایی شده است .

سرهنگ محمد بوستان افروز بیان کرد: برخورد با متخلفان تغییر کاربری‌های غیرمجاز، بخشی از مأموریت اصلی یگان برای حفظ سلامت اراضی و پایداری کشاورزی در استان است.

وی بیان کرد: یگان حفاظت امور اراضی استان با ترکیب نظارت‌های مردمی و پایش‌های تخصصی، پوشش نظارتی خود را در سطح استان گسترش داده است تا هیچ نقطه کور و تخلف پنهانی در اراضی کشاورزی باقی نماند.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان با پیوند دادن موضوع حفاظت از اراضی به مسائل کلان اقتصادی گفت:تغییر کاربری غیرمجاز، علاوه بر تخلف اداری ، ضربه‌ای به امنیت غذایی و پایداری منابع آبی استان است.