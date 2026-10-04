به گزارش خبرگزاری صداوسیما،­ سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد؛ ­این سازمان در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خدماتی از جمله پرداخت حقوق دوره مرخصی زایمان، افزایش مدت مرخصی از ۶ به ۹ ماه و امکان استفاده مادر از حداکثر ۲ ماه مرخصی زایمان پیش از تولد فرزند را به بیمه‌شدگان واجد شرایط ارائه می‌کند.

طبق اعلام، این سازمان از سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، حدود ۲۳۵ هزار زن بیمه شده از مرخصی ۹ ماهه زایمان استفاده کرده‌اند؛ هزینه اجرای این حکم از زمان اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا پایان امسال نیز ۱۶۶ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۴۰۰، مدت مرخصی زایمان برای بانوان مشمول از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافت و سازمان تأمین اجتماعی موظف شد حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به این دوره را پرداخت کند.

­این حکم همچنین در بند «الف» ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورد تأکید قرار گرفته و در تبصره این ماده، تأمین بار مالی اجرای آن از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، با وجود موضوع تأمین بار مالی این حکم، ارائه خدمات مرخصی ۹ ماهه زایمان به مشمولان همچنان ادامه دارد و از سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، نزدیک به ۲۳۵ هزار زن از این تسهیلات استفاده کرده‌اند.

مادران بیمه‌شده می‌توانند با درخواست خود، حداکثر ۲ ماه از دوره ۹ ماهه مرخصی زایمان را در ماه‌های پایانی بارداری و پیش از تولد فرزند استفاده کنند.

این امکان بر اساس بخشنامه شهریور ۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی به واحد‌های اجرایی ابلاغ شده است.

سازمان تأمین اجتماعی همچنین از سال ۱۴۰۰ امکان پرداخت ماهانه حقوق دوره مرخصی زایمان را فراهم کرده است تا پرداخت این مبلغ به مادران بیمه‌شده به صورت مستمر انجام شود.

بر اساس اعلام این سازمان، افزایش مدت مرخصی زایمان و پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های این دوره، برای صندوق‌های بیمه‌ای از جمله تأمین اجتماعی بار مالی ایجاد می‌کند.

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است بار مالی اجرای بند «الف» ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از زمان اجرای قانون تا پایان سال جاری، ۱۶۶ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، اجرای تعهدات ناشی از این قانون باید با پیش‌بینی و تأمین بار مالی آن در قوانین بودجه سنواتی همراه باشد.