رتبه‌های دو رقمی آموزش و پرورش استان گلستان در منطقه ۳ – کنکور سراسری ۱۴۰۵، به صورت لیست اولیه، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، از گنبدکاووس حسین فرامرزی در رشته زبان رتبه ۵، آرمین داز در رشته تجربی با رتبه ۸، یاشار گرگانلی دوجی در رشته تجربی با رتبه ۱۵، محمد امین بذرافشان در رشته ریاضی با رتبه ۲۱، کوثر ناظری قوجق در رشته ریاضی با رتبه ۲۲، بهتا علاقی در رشته زبان با رتبه ۲۲، راضیه ایگدری در رشته انسانی با رتبه ۳۷، فرهان قره وی در رشته تجربی با رتبه ۴۴، زهرا کریمی در رشته تجربی با رتبه ۵۷، ماندانا برادران مقدم در رشته زبان با رتبه ۶۱، فاطمه زهرا امینی تجربی در رشته تجربی با رتبه ۸۰، ایلیا کوسه غراوی در رشته تجربی با رتبه ۸۰ و فاطیما خسروی در رشته زبان با رتبه ۹۸ قبول شدند.

از شهرستان کردکوی نیز حمید رضا کلاته عربی در رشته زبان با رتبه ۱۱، امیر حسین حسینی در رشته تجربی با رتبه ۱۴، امیر حسین بادلی در رشته انسانی با رتبه ۲۳، رتبه دو رقمی کسب کردند.

همچنین از شهرستان گرگان قاسم نودیجه در رشته تجربی با رتبه ۱۵ و نیما زینعلی از مدرسه نمونه در رشته تجربی با رتبه ۸۸ توانستند با رتبه دو رقمی در کنکور امسال قبول شوند.

به گفته مسئولان آموزش و پرورش استان، این لیست در حال تکمیل است.