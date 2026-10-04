به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛کامران فرمان پور گفت:دریاچه گهر در منطقه ی حفاظت‌شده اشترانکوه، یکی از ارزشمندترین پهنه‌های آبی و زیست‌بوم‌های کوهستانی کشور، در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ در فهرست تالاب‌های با اهمیت بین‌المللی کنوانسیون رامسر به ثبت رسید.

مدیر کل حفاظت محیطزیست لرستان گفت : بر اساس اعلام رسمی دبیرخانه کنوانسیون رامسر، دریاجه گهر لرستان به‌عنوان بیست‌وهشتمین سایت رامسر جمهوری اسلامی ایران و با شماره ی ۲۶۰۱ در فهرست جهانی این کنوانسیون قرار گرفته است. این ثبت، به علت ویژگی‌های منحصربه‌فرد اکولوژیک، تنوع زیستی، زیستگاه گونه‌های ارزشمند و اهمیت هیدرولوژیک دریاچه، یک رویداد مهم در حوزه محیط زیست کشور محسوب می‌شود.

کامران فرمان پور افزود : ثبت دریاچه گهر در کنوانسیون رامسر، دومین ثبت جهانی مهم استان لرستان در حوزه ی میراث طبیعی و محیط زیست به شمار می‌آید و جایگاه استان را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی حفاظت از طبیعت ارتقا می‌دهد.

وی بیان کرد:این ثبت، علاوه بر افزایش اعتبار بین‌المللی لرستان، ظرفیت مهمی برای تقویت حفاظت از اکوسیستم گهر، توسعه ی گردشگری مسئولانه و طبیعت‌محور، جذب همکاری‌های تخصصی، ارتقای پایش و مدیریت هوشمند منطقه و معرفی ظرفیت‌های طبیعی استان در سطح ملی و بین‌المللی ایجاد می‌کند.