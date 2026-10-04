به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ سیدمحسن مدرسی در تشریح این خبر گفت: با کسب خبری مبنی بر دپو سوخت خارج از شبکه در خانه‌ای در یکی از محلات شهرستان تفت موضوع در دستور کار قرار گرفت. وی ادامه داد: ماموران با هماهنگی قضایی از این خانه بازرسی بازرسی و مقدار ۱۰۰۰ لیتر بنزین قاچاق دپو شده را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تفت گفت: در این خصوص متهم دستگیر و یک خودرو نیز توقیف و پرونده تشکیل و تحویل دادسرا شد.