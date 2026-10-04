فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران در طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی ۲۴ روز ، ۷۸ قبضه سلاح، ۹۴۳ فقره سرقت و ده‌ها خودروی و موتورسیکلت مسروقه کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرام امیریان با تبریک هفته انتظامی به کارکنان فراجا و خانواده بزرگ انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گفت : طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی ۲۴ روز با همکاری معاونت‌ها، رؤسای پلیس‌های تخصصی، فرماندهان انتظامی شهرستان‌ها و با هماهنگی دستگاه قضایی در سطح شرق استان تهران اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، اقدامات گسترده‌ای در حوزه کشف سرقت، سلاح و مهمات، مواد مخدر، کالاهای قاچاق و اساسی و خودروهای مسروقه انجام شد و تعدادی از سارقان، از جمله سارقان به عنف، شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران با اشاره به آمار سرقت در این مدت گفت: در مجموع یک هزار و ۲۲۱ فقره سرقت به وقوع پیوست که ۹۴۳ فقره آن کشف شد و میزان کشفیات سرقت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.

امیریان افزود : در این مدت ۸۶۷ سارق دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۳۵ درصدی دستگیری سارقان را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در کلانتری‌ها و پاسگاه‌های سطح حوزه استحفاظی گفت : در این مدت، کاهش ۶۲ درصدی کیف‌قاپی، کاهش ۲۳ درصدی سرقت مغازه و کاهش ۲۱ درصدی سرقت منزل را داشته ایم.

وی همچنین از افزایش ۱۲۰ درصدی کشفیات سرقت احشام و افزایش ۹۸ درصدی کشفیات موتورسیکلت خبر داد.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران درباره کشفیات سلاح و مهمات نیز گفت: در جریان اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، ۷۸ قبضه سلاح کشف شد که ۲۷ قبضه آن سلاح جنگی و ۵۱ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز بود.

امیریان با اشاره به کشفیات پلیس امنیت اقتصادی افزود: در این طرح حدود ۵۰ تن شکر، نزدیک به ۱۰ تن روغن نباتی، تعدادی لاستیک خارجی قاچاق، دوچرخه‌های قاچاق و دیگر کالاهای غیرمجاز کشف و ضبط شد.

وی گفت : همچنین بیش از ۲۰ دستگاه خودروی سرقتی به همراه سارقان و ۴۰ دستگاه موتورسیکلت مسروقه در سطح انتظامی شرق استان تهران کشف شد.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران در پایان با تأکید بر نقش مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت اجتماعی گفت: از شهروندان درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده افراد مشکوک و مظنون در اطراف منزل یا محل کار خود، موضوع را سریعاً از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا مأموران انتظامی در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات لازم را ارائه کنند.

امیریان خاطرنشان کرد: مجموعه انتظامی شرق استان تهران آسایش خود را فدای امنیت شهروندان خواهد کرد.