مسلم صادقی، شاعر در رثای رهبر شهید انقلاب و خونخواهی ایشان و همچنین پایداری و مقاومت ملت مبعوث شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسلم صادقی، شاعر در رثای رهبر شهید انقلاب و خونخواهی ایشان و همچنین پایداری و مقاومت ملت مبعوث شعری سروده است.

به عنکبوت بگو لانه‌ی تو طوفانیست

نصیب این شبِ طوفانی ات پشیمانیست

بیا که مرگ تو، مُزد خطای آخر توست!

بزن! که علّت نابودی تو، نادانیست

هنوز سیلی این قوم، هیبتش عَلویست

هنوز غیرت این ایل، جنسش ایرانیست

قسم به وعده صادق قسم به "جاءالحق"

که خورده مهرِ ذَهوقا، شبی که شیطانیست

به تیغِ پارس رقم خورده مرگ دجّالان

کمان آرش ما در کمین سفیانیست

تکان نمی‌خورَد از موج‌ها، دلِ دریا

اگرچه خاطرِ ساحل، دوباره طغیانیست

جهان اگرچه دل‌آشوبِ فتنه هاست هنوز

هنوز شورِ «تو» در قلبِ هر خیابانیست

بدونِ گوشه‌ی چشمت نه عزمِ رزم و نه صلح!

میان معرکه، غیر از تو را چه فرمانیست؟

علَم به خیمه‌ی خورشید می‌بری‌ای ماه

بمان که با تو شب عاشقان چراغانیست

بمان میانه‌ی گودالِ «خون»، که با خونت‌

جهانِ خفته‌ی ما را امیدِ درمانیست

بمان اگرچه در آغوش لاله‌ها خبریست

اگرچه دور و برت در بهشت، مهمانیست

سلامِ سوختگان را به لاله‌ها برسان

بگو هنوز در این بوستان، گل افشانیست

بگو از امت مبعوثِ تا سحر بیدار

که خون، ضمانت‌شان پای هرچه پیمانیست

بگو که دست به دست، این علم نمی‌افتد

هنوز در کف ما بیرق سلیمانیست

تو زنده‌تر شدی‌ای عطرصبحِ هر روزی!

کدام سوی زمین بویی از تو حالا نیست؟!

دوباره نام علمدار عشق، خامنه‌ای‌ست

دوباره بیعتِ با سیدی خراسانیست

تو را گرفت خدا تا دوباره پس بدهد

جوان شدیّ و جهان غرق بهت و حیرانیست

و قله، وعده‌ی این قوم با علمدار است

علم بیار که این رنج، پیچِ پایانیست

بگو به حضرت باران، غبار غصه بس است‌

بیا که حال و هوای زمانه، بارانیست

زمانه، حلقه‌ی منظومه‌ی تو خواهدشد

بیا بیا که زمانِ زمانه گردانیست